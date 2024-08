Olimpíadas 2024: o que você não pode deixar de ver neste sábado, 27

Brasil inicia a disputa Olímpica neste sábado, 27 - Foto: Reprodução / Instagram / @timebrasil

Após a cerimônia de abertura, o Brasil estará em disputa em algumas modalidadesdos Jogos Olímpicos neste sábado, 27, primeiro dia olímpico com eventos sendo realizados de forma simultânea.

Vale salientar que as Olimpíadas terão transmissão ao vivo pela TV Globo (TV aberta) e SporTV (TV fechada). Já via streaming, o jogos passarão ao vivo pelo Globoplay e Cazé TV (via Youtube, Twitch e da plataforma Prime Video).

Confira a agenda olímpica deste sábado 27 de julho:

04h00 – Remo skif simples masculino com Lucas Verthein – SporTV

04h30 – Hipismo de adestramento misto individual com Rafael Losano e Carlos Parro – Globoplay Sinais Extra

04h30 – Hipismo de adestramento por equipes com Brasil na disputa – Globoplay Sinais Extra

05h00 – Esgrima espada individual com Nathalie Moellhausen – SporTV

05h00 – Judô feminino até 48 kg com Natasha Ferreira – SporTV

05h00 – Judô masculino até 60 kg com Michel Augusto – SporTV

05h00 – Remo skif simples feminino com Beatriz Tavares – SporTV

05h30 – Tiro esportivo com Phelipe Chateubrian – TV Globo, SporTV e CazéTV

06h00 – Ginástica artística com Arthur Nory e Diogo Soares – Subdivisão 1 – SporTV

06h00 – Natação feminina 400 metros livre com Maria Fernanda Costa e Gabrielle Roncatto – SporTV

06h00 – Natação masculina 400 metros livre com Guilherme Costa – SporTV

06h00 – Natação revezamento 4×100 masculino com participação do Brasil – SporTV

06h00 – Natação revezamento 4×100 feminino com participação do Brasil – SporTV

07h00 – Skate street masculino classificatório com Kelvin Hoefler, Felipe Gustavo e Giovanni Vianna – SporTV

08h00 – Vôlei masculino – Itália x Brasil – TV Globo, SporTV e CazéTV

09h50 – Badminton simples feminino com Juliana Viana Vieira – SporTV

10h00 – Tênis de mesa duplas mistas com Vitor Ishiy e Bruna Takahashi – SporTV

10h00 – Canoagem slalom com Pepê Gonçalves 1ª descida – SporTV

10h50 – Canoagem slalom com Ana Sátila 1ª descida – SporTV

12h10 – Canoagem slalom com Pepê Gonçalves 2ª descida – SporTV

12h15 – Basquete masculino – França x Brasil – TV Globo, SporTV e CazéTV

13h00 – Canoagem slalom com Ana Sátila 2ª descida – SporTV

14h00 – Vôlei de praia de duplas com André e George contra os marroquinos Abicha/Elgraoui – TV Globo e SporTV

15h10 – Surfe masculino com Felipe Toledo – TV Globo e SporTV

15h45 – Surfe masculino com Gabriel Medina – TV Globo e SporTV

16h20 – Surfe masculino com João Chianca – TV Globo e SporTV

20h30 – Surfe feminino com Tatiana Weston-Webb – SporTV

21h40 – Surfe feminino com Tainá Hinckel e Luana Silva – SporTV