Prefeita de Paris mergulha no rio Sena a nove dias dos jogos; confira

A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, o presidente do comitê organizador dos Jogos Olímpicos, Tony Estanguet, e o prefeito da região de Île-de-France, Marc Guillaume, mergulharam nesta quarta-feira,17, no rio Sena, um ato simbólico a nove dias da cerimônia de abertura de Paris-2024, que incluem várias competições no local.



Embora o estado bacteriológico do Sena tenha melhorado e sua vazão continue em queda, ainda não está confirmado se as provas programadas para o rio poderão ser disputadas: triatlo (30 e 31 de julho, 5 de agosto), natação em águas abertas (8 e 9 de agosto) e o paratriatlo (1º e 2 de setembro).



Em um dia ensolarado, com a água a uma temperatura de 20 graus, o nível bacteriológico e a vazão diminuindo, finalmente as condições foram reunidas para possibilitar o mergulho histórico das autoridades antes dos Jogos.

A poucos metros da sede da prefeitura de Paris, Anne Hidalgo mergulhou nas águas verdes e opacas às 10h00 (5h00 de Brasília).

Com um traje preto e os cabelos presos, Hidalgo nadou 100 metros ao lado de Estanguet, um ato simbólico mais de 100 anos após a medida da prefeitura que proibiu os mergulhos no rio em 1923.



Centenas de pessoas se reuniram na ponte Sully para observar a cena. No exterior, o evento pode ser encarado como algo anedótico, mas tem uma importância crucial para os organizadores dos Jogos, que transformaram o rio na estrela do evento e sua descontaminação em um dos pilares da candidatura parisiense.



Legado

"Foi um dia de sonho. A promessa foi cumprida. Tivemos muito trabalho, havia uma dimensão técnica, infraestruturas que deveriam ser conectadas, os barcos... conseguimos", declarou Hidalgo após o mergulho.

"Os Jogos são um acelerador" e este mergulho simbólico marcará "uma data", será um "grande legado", acrescentou a prefeita.

As autoridades francesas gastaram quase 1,4 bilhão de dólares (7,63 bilhões de reais na cotação atual) para limpar o rio, proibido para mergulhos há mais de um século devido à navegação fluvial e à poluição.

Além de receber várias competições, o trecho do rio no centro de Paris será o cenário inédito da cerimônia de abertura dos Jogos de 2024, com um desfile fluvial das delegações participantes.

Depois de vários resultados negativos sobre a qualidade da água do Sena, em consequência de uma primavera e início de verão mais chuvosos que o normal e pouco ensolarados, as autoridades locais anunciaram na semana passada que os parâmetros ficaram dentro dos limites autorizados para a competição.

As más condições provocaram vários adiamentos dos ensaios da cerimônia de abertura dos Jogos, marcada para 26 de julho com o desfile ao longo do Sena.



