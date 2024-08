Teddy Riner garante tricampeonato olímpico em Paris

Conquista diante da torcida levou Riner ao posto de judoca mais condecorado na história da olimpíada - Foto: Luis Robayo | AFP

O francês Teddy Riner, nascido em Guadalupe, ilha entre o mar do Caribe e o oceano Atlântico, a sudeste de Porto Rico, conquistou, nos Jogos de Paris-2024, seu terceiro ouro olímpico individual nesta sexta-feira, 2.

A conquista perante a torcida levou Riner a ser o atleta de judô mais condecorado na história olímpica com seis medalhas (quatro ouros e dois bronzes) em cinco edições. A trajetória se iniciou com o bronze em Pequim-2008. Teddy se igualou ao japonês Tadahiro Nomura, primeiro e até então único a ganhar três ouros em Jogos (Atlanta-96, Sydney-2000 e Atenas-2004).

O judoca venceu o sul-coreano Minjong Kim, líder do ranking mundial, com um ippon a 16 segundos para o final da luta. Antes, Teddy enfrentou o terceiro do ranking, Temur Rakhimov, do Tadjiquistão, na semifinal, pelo quarto do mundo, também pelo georgiano Guram Tushishvili, nas quartas, e pelo 15º do ranking, Magomedomar Magomwedomarov, dos Emirado Árabes Unidos, na estreia. O francês apareceu apenas na sétima posição na última lista publicada pela Federação Internacional de Judô.

O judoca começou aos 15 anos no Instituto Nacional de Esporte, Expertise e Desempenho (Insep), do Ministério de Esportes da França, em Paris. Após vinte anos, Teddy acumula além das medalhas olímpicas 10 títulos mundiais. O primeiro título mundial foi no Rio de Janeiro em 2007, quando, aos 18 anos, se tornou o mais jovem campeão mundial. O Rio também foi o local do segundo ouro olímpico dele, nos Jogos de 2016.

Em Guadalupe, Riner não foi feliz e terminou com a medalha de bronze individual após dois ouros seguidos e o título por equipes nos Jogos de Tóquio, em 2021. Na terceira rodada do Grand Slam de Paris, em 2020, Riner perdeu para o japonês Kageura Kokoro e viu uma série de 154 lutas seguidas com vitória chegar ao fim.

Riner pode ainda tentar aumentar a coleção de medalhas, já que está inscrito para a disputa por equipes, na qual a França busca o bicampeonato neste sábado, 3.