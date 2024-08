Zico abre o jogo sobre destino de joias roubadas na França; confira

Zico e Sandra Carvalho de Sá - Foto: Reprodução/Instagram

Zico, ex-jogador do Flamengo e da Seleção Brasileira, falou sobre o destino de R$ 3 milhões em joias e peças de valor. Os objetos foram roubados durante a noite desta quinta-feira, 25, em Paris.

As joias estavam em uma mala. Foram levadas pulseiras, um colar de diamantes, um relógio, passaporte, cartão de crédito e dinheiro em espécie.

VEJA TAMBÉM:

>>>Macron recebe Milei na França após polêmica sobre cânticos racistas

Nas redes sociais, o ex-atleta disse que está bem e se recuperando do choque. Ele acrescentou que ainda tem esperança de recuperar os mateiriais roubados.

Zico disse que as joias levadas eram presentes para a sua esposa, Sandra Carvalho de Sá, com quem é casado há 49 anos. As informações são da colunista Mônica Bergamo, da “Folha de S.Paulo”.

"Aos amigos, fãs e admiradores,



Como amplamente noticiado pela imprensa, tive um infortúnio ontem, dia 25 de julho, no início da minha jornada como embaixador do Time Brasil.

Quero tranquilizar a todos, ressaltando que eu e Sandra estamos bem e que, apesar da perda material, o mais importante é sempre a nossa saúde e vida.

Estamos nos recuperando do choque, contando com o apoio das autoridades e do COI, e na expectativa para que consigamos resgatar nossos bens pessoais.

Hoje estaremos na abertura dos Jogos Olímpicos, sempre prestigiando nosso país e torcendo para que nossos atletas façam uma grande Olimpíada.

Agradeço todas as mensagens de apoio e solidariedade.

Um beijo e um abraço especial à minha família e fãs", disse Zico, em publicação nas redes sociais.