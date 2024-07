200 milhas de oportunidades

- Foto: Olga Leiria/ Ag. A TARDE

Desde os primórdios da civilização, quando barcos transportavam mercadorias para o comércio e equipamentos de guerra, o ambiente marítimo tem sido um dos fundamentos do convívio, constituindo 30 séculos de metamorfose.

Por suposto, todas e todos quantos elevem ao alto da hierarquia de valores o desenvolvimento das sociedades tomam como alicerce o apoio a iniciativas como a registrada em encontro programado para hoje em Salvador. Trata-se do II Fórum de Economia do Mar, realizado no período de 9 às 18 horas, no auditório da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb).

Entre os principais temas em debate estão o da Amazônia Azul, como passou a ser nomeada a vastidão de águas marítimas do gigantesco país, bafejado pela benevolência do esplendor, não apenas de formosuras, mas também riquezas. Maior baía tropical navegável do mundo, e ocupando posição central na costa brasileira, a Baía de Todos-os-Santos, em Salvador, é apontada como Capital da Amazônia Azul.

A proposta do encontro é pautar-se por conhecimento, reunindo argumentos de especialistas nas dádivas líquidas, verificando-se estratégias e oportunidades mercadológicas e concedendo-se a palavra também a cientistas que se debruçam sobre o uso e a riqueza dos recursos naturais existentes nos mares e oceanos.

“Inovações sustentáveis” é uma expressão correspondente à intencionalidade dos organizadores do evento, beirando à dimensão altaneira da soberania, quando se trata de 200 milhas brasileiras a estimular, monitorar e proteger, associando vocação econômica a segurança nacional.

Do esforço incansável do pescador artesanal às grandes articulações entre as companhias de maior porte, conforme vem sendo incentivado pelo governo do estado, a conversa de tão elevado grau de conhecimento humano inclui as pautas urgentes.

Entre estas, distinguem-se em clarividência a logística, a defesa, a engenharia de petróleo e gás, o aproveitamento dos cardumes, a mineração, o turismo e a náutica, abrangendo possibilidades viáveis de melhor proveito possível.