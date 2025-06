A agenda do Agro

Bahia Farm Show, no município de Luís Eduardo Magalhães - Foto: Bahia Farm Show / Divulgação

A criação de agenda de feiras voltadas para o setor agropecuário na Bahia atende à proposta de transformar “realidades”, com decisiva participação do governador Jerônimo Rodrigues.

O chefe de estado teve o “insight”, ou compreensão súbita, ao participar da abertura da Bahia Farm Show, no município de Luís Eduardo Magalhães, acrescentando o apoio do secretário de Agricultura, Pablo Barrozo.

O encontro no território luiseduardense celebra a expansão do Agro, como há de acontecer, em oportuno período de dez dias, entre 28 de novembro e 7 de dezembro, na Feira Nacional de Agropecuária, a Fenagro, em Salvador, com o Grupo A TARDE posicionado na condição de divulgador pleno do desenvolvimento, como ocorre agora na Bahia Farm, ao produzir conteúdos digitais em formatos diversos.

O primeiro rascunho para ampliação do calendário, com fins de mobilização de recursos e divulgação de produtos e serviços, inclui entre novas possíveis sedes as cidades de Itapetinga e Jequié, no Sudoeste.

Criar um mundo itinerante de riquezas geradas em solo baiano pode vir a ser o resultado alvissareiro deste exercício de livre-pensar, tendo como método um novo infinito de opções a fim de atender ao ritmo de expansão.

Jerônimo Rodrigues apresentou, vinculada à ideia do calendário de feiras, sua divergência relacionada a qualquer tipo de extremismo, como “isso ou aquilo”, preferindo, ao invés, optar por soluções de unidade na gestão.

Nesta perspectiva, o meio-termo, conhecido por “equilíbrio”, é a chave para abrir o castelo da prosperidade, ao evitarem-se polarizações estéreis, entendidas como doações de sentido descartáveis. Da proposta de ampliação da agenda de exposições ao conceito de unidade, pensado pelo governador, uma e outro ganham força mutuamente, pois não se pode crescer e divulgar se há alguma divisão.

Neste viés, a Bahia, enquanto ente em-si, sai ganhando, tendo como sujeitos mobilizadores os gestores públicos, grupos investidores e a mão de obra do campo.