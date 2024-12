A arte de cuidar

- Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Preciosa é a tarefa de cuidar de si, mas também do outro, um polo retroalimentando o outro, ganhando espaço quando se verifica a escalada da longevidade, a exigir não apenas políticas públicas por parte dos governos, pois é preciso darem-se as mãos todas e todos para gerar plena solidariedade.

O Legislativo fez a sua parte, ao aprovar o Plenário do Senado o Projeto de Lei 5.791/2019, criando a “Política Nacional de Cuidados” a fim de promover ações visando garantir direitos e promover melhorias nas relações profissionais ou/e ou afetivas, incluindo as famílias.

Agora, cabe ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva proceder a sanção, embora não se esgote em sua assinatura a luta por implementar um tal convívio saudável, em um país no qual a violência tem sido um adversário a ser vencido, alarmando todas as idades.

O projeto nasceu no Executivo, recebeu boas contribuições da Câmara dos Deputados e representa convergência entre os partidos, pois é bandeira capaz de unir, conforme verificado nos diálogos no Congresso Nacional, destacando-se a Comissão de Direitos Humanos.

A proposta está embasada em itens como a formação continuada para funcionários públicos, a oferta de serviços para quem cuida e é cuidado, repercutindo na valorização de ofícios como os de enfermagem e de serviço social, entre outros voltados para socorrer e disseminar bem-estar.

Já há uma profissão, a de “cuidadores”, cuja denominação sinaliza o quanto a sociedade demanda especialistas nestes deveres de compreender, acolher e dar a atenção devida a quem está mais fragilizado, tendo como contrapartida o reconhecimento pecuniário e moral por sua inequívoca dedicação.

O alcance vai muito além de veteranas e veteranos, pois os beneficiários das atividades de cuidar são também as crianças, com ênfase para a primeira infância, adolescentes e pessoas com deficiência, cabendo a um rateio de União, estados e municípios os investimentos visando construir um país no qual as pessoas possam se cuidar melhor umas às outras.