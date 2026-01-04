A articulação do bem

Sede das Obras Sociais Irmã Dulce em Salvador - Foto: Divulgação/Osid

Depois dos gestos de boa vontade, tão comuns e provisoriamente verdadeiros, nas festas de final de ano, vem a missão de amplificar as ótimas notícias para torná-las rotineiras, e não sazonais.

O desafio das ONGs e projetos sociais é perpetuar a positiva vibração natalina em prática contínua.

Tudo sobre Opinião em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O primeiro alento de Ano-Novo chega com a identificação de agentes distribuídos em redes de viés perene, descartando-se as efêmeras.

O ethos (jeito de ser) de bondade conduz ao hábito do voluntariado, estendendo votos de felicidades para todos os dias e não apenas na espuma da virada.

A palavra-chave é articulação, unindo e costurando combinações entre sujeitos e sujeitas de outro alicerce do bom convívio, o engajamento.

A paralisia da generosidade, resultante da gestão temerária da pandemia – 700 mil mortos – ainda produz seus efeitos mas já se percebe a iluminação do breu legado pelo torpe negacionismo de condenados.

Levantamentos do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento (IDIS) indicam um salto de 26% no final de 2022 para 33% de atividades voluntárias em 2024.

Na Bahia, registra-se um crescimento em doação de tempo para a filantropia no patamar de 22%, conforme se verifica no cadastro do programa Bahia, Estado Voluntário, desenvolvido pela Secretaria da Administração do Estado (Saeb).

São várias as referências virtuosas, a ponto de a principal delas, as Obras Sociais Irmã Dulce, terem produzido a primeira santa brasileira, dedicada aos pobres, em seu epíteto.

Cidade da Luz, Mansão do Caminho e mil terreiros de candomblé, entre outras missões assistenciais divinas, nos quais o acolhimento é dever sagrado, unem as religiões ao amor incondicional.

Há também os hospitais com a mesma intenção, como Martagão Gesteira e Aristides Maltez.

A misericórdia, traço identitário baiano, exemplo para o país,se copiada pelos outros 25 estados, permite projetar um contingente benfazejo de 14 milhões de pessoas na mobilização de recursos, visando melhorar o mundo para todos e todas.