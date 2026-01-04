Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > OPINIÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

OPINIÃO

A articulação do bem

Confira a coluna Tempo Presente

Redação

Por Redação

04/01/2026 - 8:38 h
Sede das Obras Sociais Irmã Dulce em Salvador
Sede das Obras Sociais Irmã Dulce em Salvador -

Depois dos gestos de boa vontade, tão comuns e provisoriamente verdadeiros, nas festas de final de ano, vem a missão de amplificar as ótimas notícias para torná-las rotineiras, e não sazonais.

O desafio das ONGs e projetos sociais é perpetuar a positiva vibração natalina em prática contínua.

Tudo sobre Opinião em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O primeiro alento de Ano-Novo chega com a identificação de agentes distribuídos em redes de viés perene, descartando-se as efêmeras.

O ethos (jeito de ser) de bondade conduz ao hábito do voluntariado, estendendo votos de felicidades para todos os dias e não apenas na espuma da virada.

A palavra-chave é articulação, unindo e costurando combinações entre sujeitos e sujeitas de outro alicerce do bom convívio, o engajamento.

A paralisia da generosidade, resultante da gestão temerária da pandemia – 700 mil mortos – ainda produz seus efeitos mas já se percebe a iluminação do breu legado pelo torpe negacionismo de condenados.

Levantamentos do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento (IDIS) indicam um salto de 26% no final de 2022 para 33% de atividades voluntárias em 2024.

Na Bahia, registra-se um crescimento em doação de tempo para a filantropia no patamar de 22%, conforme se verifica no cadastro do programa Bahia, Estado Voluntário, desenvolvido pela Secretaria da Administração do Estado (Saeb).

São várias as referências virtuosas, a ponto de a principal delas, as Obras Sociais Irmã Dulce, terem produzido a primeira santa brasileira, dedicada aos pobres, em seu epíteto.

Cidade da Luz, Mansão do Caminho e mil terreiros de candomblé, entre outras missões assistenciais divinas, nos quais o acolhimento é dever sagrado, unem as religiões ao amor incondicional.

Há também os hospitais com a mesma intenção, como Martagão Gesteira e Aristides Maltez.

A misericórdia, traço identitário baiano, exemplo para o país,se copiada pelos outros 25 estados, permite projetar um contingente benfazejo de 14 milhões de pessoas na mobilização de recursos, visando melhorar o mundo para todos e todas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ações comunitárias engajamento social Filantropia ONGs Solidariedade voluntariado.

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Sede das Obras Sociais Irmã Dulce em Salvador
Play

Simplificando a ortografia e o ensino

x