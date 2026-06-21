A Bahia da educação infantil

O avanço da educação infantil na Bahia comprova o êxito da articulação entre governos federal e estadual, resultando no acerto da formação continuada de professores. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aprovam a Bahia com nota dez, alcançando maior expansão do país na escolarização de crianças de 0 a 5 anos.



Todavia, não seria exemplo de educação escorar-se no excelente índice de 63,7%, um salto de 7,1 pontos percentuais em 2025 para o ano anterior. Em vez de deixar-se acometer pelo encanto dos louros da grande vitória, age bem a gestão pública ao preferir significar o placar como incentivo.

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Para além do sucesso demasiado, os algarismos sinalizam a correção da política consistente de investimentos na semeadura do futuro da juventude. Ademais, há muito trabalho pela frente, tendo continuidade dia primeiro de janeiro, pois as metas do Plano Nacional de Educação impõem desafios visando novas conquistas.

Não se pode esquecer o quanto as crianças sofriam, até o ano de 2007, quando a Bahia começou a superar a falta de creches, de transporte, de alimento e de prédios escolares. Sem condições materiais, não havia como levar as turminhas à sala de aula, contexto hoje superado com sensibilidade e consciência da alfabetização como direito universal.

O crescimento, atestado pelo IBGE, tirou a Bahia da posição intermediária de 15º lugar para ficar entre os quatro no ranking nacional. Toda esta revolução do conhecimento nas idades mais precoces vem da sequência de cinco gestões, caminhando para a sexta, seguindo um mesmo pressuposto irrefutável.

O acesso desde cedo à escola não só contribui para o desenvolvimento cognitivo e social, como impacta diretamente o sucesso nas etapas seguintes da vida escolar. Saiu uma visão elitista, reproduzindo benefícios hereditários, entrou a defesa da educação infantil como alicerce das estratégias de redução das desigualdades, visando construir uma nova Bahia todo dia.