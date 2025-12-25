A Bahia da mobilidade

Nova Rodoviária de Salvador - Foto: Joa Souza / GOVBA

Projetar-se para o futuro e o passado é um admirável atributo da consciência humana, a verificar na expectativa de transferência do Terminal Rodoviário de Salvador. Gestores, cidadania, trabalhadores dos ônibus e investidores exercitam a capacidade de nostalgia, revivendo na imaginação, melhores momentos relacionados às cinco décadas de funcionamento do transbordo, na região do Iguatemi.

Quase ao mesmo tempo, este mesmo contingente elucubra para o Ano Novo, o perfil do equipamento a ser inaugurado até fevereiro.

Seria temer errar cravar qual o principal motivo de assombro, se o prazo para adequação ao crescimento da capital, em ritmo de deslocamento ao tempo passado, ou se a pujança da nova Bahia de obras gigantes.

O fato – e fato não se discute – é que a rodoviária de Salvador vai dialogar com outros modais, destacando-se o metrô e o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT).

Trata-se da pintura de uma obra de arte inspirada na realidade bem posicionada nos trilhos do desenvolvimento empreendido pelo governo do estado.

Reportagem d’A TARDE dá bem uma ideia deste momento audacioso capaz de dar sequência à metamorfose do cenário de carência de transporte, até 2007, para o contexto voltado ao destino de ligar tudo, chamando na estação de Águas Claras a mais recente pedra deste auspicioso dominó.

O leilão da velha rodoviária, sucessora do equipamento localizado nas Sete Portas, vem acompanhado de sugestões como a do aproveitamento do prédio para sediar um parque ecológico, ajudando a reeducar parte considerável da população afeiçoada às motosserras.

A boa localização implica admitir a oportunidade de reutilização do prédio, avaliado em 210 milhões de reais, em uma área total de 150 mil metros quadrados.

Às multidões baianas habituadas a adquirir suas passagens, nos guichês das empresas de buzu, resta experimentar, no íntimo, o pêndulo a movimentar a Bahia do estado inercial de antigamente ao atual momento de trocar de pele visando deslocar-se para o gigantesco futuro ao qual está vocacionada.