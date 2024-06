A Bahia das festas juninas | A TARDE

Em ano eleitoral, no qual pode ocorrer a tentação de buscar resultados, por meios moralmente injustificáveis, os gestores públicos têm a oportunidade de observar três valores: a moderação, a responsabilidade e a transparência.

A prestação de contas do dinheiro do povo aplicado nas festas juninas, tendo como auge o São João, merece todo o cuidado a fim de corresponderem os contratos e promissórias às cifras anunciadas, sem superdimensioná-las.

Trata-se da festa de maior participação de todo o interior, ultrapassando, assim, o Carnaval, concentrado em Salvador, portanto, não se pode deixar de louvar, não apenas aos santos, mas também a capacidade festeira dos baianos em geral.

Os investidores, desde os fabricantes de licor caseiro ao vestuário típico, passando pelos músicos, sempre em busca de inovar os acordes dos gêneros mais conhecidos, enfim, todos os investidores, sem exceção, entram no ritmo.

O alerta fica por conta de excessos indevidos, quando se retira do erário para beneficiar uma ou outra quadrilha ou empreendimento, sem condições de permitir uma contrapartida proporcional à comunidade imersa em bandeirolas.

Para além de alcançar os parâmetros legais, que podem vir a ser necessários, basta a consciência do gestor - moradia da moralidade -, para tentar aplicar o senso de justiça no momento de organizar as planilhas.

O prazo para informar as contratações e o quanto custaram encerra-se no dia 6 de junho, produzindo nas equipes municipais a sensação do dever cumprido, caso correspondam os recibos às combinações corretas.

Como ocorre nos contextos de mobilização da cidadania, o governo do Estado já anuncia suas atrações, remunerando quem contribui para o êxito do forró, em setores os mais diversos.

São recursos destinados à infraestrutura, segurança, saúde, comunicação e celebrações com potencial para incrementar o turismo, representando retorno em alegria, confraternização e poder econômico.

