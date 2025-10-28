A Bahia dos investimentos

- Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE

Podem vibrar, baianas e baianos, com o desempenho da economia, liderando a classificação dos investimentos, entre 26 estados mais o Distrito Federal, com vantagem de R$ 460 milhões sobre o vice, São Paulo. A façanha pode ser melhor dimensionada quando se coteja os orçamentos, tendo a Bahia um volume de recursos cinco vezes menor, em relação ao alocado pelos paulistas, impondo a Boa Terra a derrota ao mais rico.

O total chegou a R$ 4,12 bilhões, mantendo-se fama de ambiente acolhedor e farto em recursos naturais, associados à riqueza de culturas e história, atualizando nas finanças o potencial de beleza, biodiversidade e poesia. Os números entabulados referem-se a 2025, comprovando regularidade, condição necessária para atrair parcerias: a Bahia vinha sustentando honroso segundo lugar nos anos anteriores, até dar o bote certeiro agora.

Os dados compilados são do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi), da Secretaria do Tesouro Nacional, seguindo ritmo de envio de informações confiáveis a cada quatro meses.

Somando-se aos R$ 16 bilhões investidos nos dois primeiros anos do governo Jerônimo Rodrigues, o total bate a casa de

R$ 20 bilhões, endereçados a escolas, avanços na saúde, segurança e infraestrutura.

De um ponto de vista aritmético, quem mais capacitado a fazer as contas é o secretário da Fazenda, Manoel Vitório, ao revelar o segredo do sucesso: os financiamentos são obtidos com base na capacidade de pagamento. Na cadência capaz de levar a Bahia ao título nacional de investimentos, Manoel Vitório anuncia a redução da dívida quando se compara com a receita corrente, apresentando queda de 37% em janeiro para 33% hoje.

Deste percentual, deriva perspectiva de pleno didatismo, verificando-se eficiente a gestão fiscal, saindo o estado da Bahia de 182%, no ano de 2002, para chegar a atingir o patamar atual, sugerindo perfil de competência a análise qualitativa dos algarismos.

Segue a Bahia – altiva, pioneira e líder – a senda luminosa à qual está vocacionada desde a aurora do Brasil.