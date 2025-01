A economia da vida

- Foto: Divulgação/Secti

Plantas, frutas e raízes constituem a base de recentes invenções, aproveitando-se a diversidade de meios naturais em busca de soluções sustentáveis, conforme o trabalho desenvolvido pelo Parque Tecnológico da Bahia, ao atrair empresas para parcerias inovadoras, visando a utilização de insumos coletados na Caatinga e Mata Atlântica.

A tática da Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia (Secti) visa estimular movimento em que todos ganhem: educação, fortalecida pelo fomento ao ensino, pesquisa e extensão; a sociedade comemora o uso dos engenhos no cotidiano, reduzindo custos e a poluição; e os investidores, ávidos por bons negócios.

Revelou A TARDE, em reportagem de página, o alcance da estratégia, materializada em produtos como gel cicatrizante do látex de mangaba; medicamentos para tratar animais; e saneamento obtido com exposição solar e ventilação natural, evitando-se o botão da descarga do vaso sanitário e seu efeito poluente.

Para fazer a tecnologia voltar-se para o bem comum, é preciso articulação entre centros universitários e “investidores-anjo” – empreendedores dispostos a aplicar recursos a fim de consolidar os inventos iniciados pela comunidade científica baiana, cujo êxito depende da parceria para garantir a pronta aceleração.

O secretário André Joazeiro, atendendo expectativa do governador Jerônimo Rodrigues, destaca o estímulo resultante da convergência entre as demandas do mercado, como os de cosméticos e de alimentos; da geração de renda, gerando postos de trabalho graças ao incentivo à abertura de firmas, além de preservar os biomas.

A elaboração crescente de projetos inovadores, com a utilização de insumos naturais, graças a atração das “startups”, é uma evidência inequívoca desta alvissareira perspectiva nos tempos presente e futuro, tendo o Instituto Federal Baiano (Ifba) constituído exemplo visível do plano de fortalecimento do cenário de progresso e proteção ambiental.