Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > OPINIÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

OPINIÃO

A feira da cooperação

Confira o editorial desta quinta-feira, 4

Editorial

Por Editorial

04/12/2025 - 7:43 h
Imagem ilustrativa da imagem A feira da cooperação
-

A Feira Nacional de Agropecuária (Fenagro), realizada no Parque de Exposições, cumpre a meta de favorecer articulações relacionadas aos negócios agrícolas. Não é apenas sobre o sem-número de tratativas entre investidores da iniciativa privada, em busca de ampliar mercado.

Representantes do alto escalão de estados das regiões Norte e Nordeste são a prova desta qualidade de viabilizar convergências, atribuída à “feira dos encontros”. Para não ficarem retidos nas narrativas, os conteúdos das negociações migraram para dois termos de cooperação técnica.

Tudo sobre Opinião em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Os documentos garantem o “preto no branco” dos acordos firmados verbalmente entre secretários de agricultura de seis estados. Uma vez sediada a Fenagro na Bahia, com a coordenação do grupo A TARDE, a condição de organizar o encontro coube à “dona da casa”, a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura da Bahia, a Seagri.

O primeiro termo formalizou a criação de um Plano Interestadual de Desenvolvimento para a região que engloba Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, a Matopiba. A ideia é promover um plano de ações conjuntas de fomento às redes produtivas com incentivo de novas tecnologias.

Pela Bahia, participam 30 municípios do bioma Cerrado, localizados no Oeste baiano, com vistas a melhorias das culturas de grãos e fibras, preferencialmente soja, milho, algodão e feijão.

O segundo termo aglomera Sergipe, Alagoas e Bahia, a chamada Sealba. Neste roteiro, no qual despontam como lideranças Rio Real e Inhambupe, as atenções estão voltadas para a laranja e a produção de leite. Estão na pauta a transformação contínua da logística para escoamento da produção; ações de prática sustentável; e o combate a pragas, se possível via manejo sem agrotóxicos.

Passadas da condição de discurso para a de “papel passado”, as combinações interestaduais devem agora avançar de fase, com vistas a melhorar a vida das pessoas, a quem deve destinar-se o trabalho das autoridades.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Simplificando a ortografia e o ensino

x