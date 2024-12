A festa da superação

- Foto: Carlos Casaes / Ag. A TARDE

A volta da Feira Nacional de Agropecuária da Bahia (Fenagro) representa a celebração pela vida, superadas as dificuldades impostas pela pandemia de Covid-19, ganhando o perfil de uma festa, aglomerando-se, sem medo de ser feliz, investidores do agronegócio, artistas, produtores da agricultura familiar, gestores públicos e as crianças, em programação irretocável.

Quem está entre as 100 mil pessoas esperadas para o encontro, terá acesso livre a sem-número de atrações, ao verificar a ultrapassagem das 32 edições anteriores, preservados seus aspectos no acervo de A TARDE, grupo comunicacional anfitrião, reunindo até dia 8 de dezembro, o melhor do campo, desde a alimentação peculiar ao convívio ameno de quem habita a zona rural.

O interior ganha espaço na capital, com 600 empresários dos diversos segmentos compartilhando a reabilitação da economia, comprovada nos leilões e concursos de animais de genética selecionada, em gigantesca aula a céu aberto, oportunidade para o programa A TARDE Educação incentivar a difusão de conhecimento para todas as pessoas presentes.

A conversão de derivados de cacau em chocolate de sabor especial; técnicas de fazer sabão; o acesso a rotinas relacionadas às redes produtivas; os exemplos positivos de economia solidária e agricultura familiar; enfim, para onde se decidir caminhar, uma boa surpresa estará por perto.

Bancos, oferecendo propostas de crédito, e o pavilhão institucional da Secretaria da Agricultura produzem a percepção do funcionamento das rotinas da mecânica de mercado, viabilizando geração de emprego e renda, ao robustecer os meios de desenvolvimento em 27 territórios de identidade baiano.

A espera de quatro anos implica “tirar o atraso”, como se diz no senso comum, restando a boa parcela da população esbanjar em alegria, chegando ao entusiasmo, nestes 10 dias – mais 10 dias para ficarem na história, no encontro conduzido pelo grupo comunicacional identificado com os valores e desejos da comunidade a qual serve há 112 anos.