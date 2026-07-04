A finalíssima do tarifaço

Aproxima-se o desfecho das negociações entre Brasil e Estados Unidos para evitar o tarifaço de 25% conforme anunciado, em novo ataque da superpotência bélica. Ao governo brasileiro não caberia outra resposta senão agarrar-se à bandeira da soberania, considerando esta inegociável, enquanto tenta argumentar.

Exceto se ficar confirmada a má intenção de perturbar a economia nacional, os estadunidenses terão de admitir a fragilidade de suas acusações. Mesmo abrindo mão da presunção de inocência, pois o ônus da prova seria de quem aponta o dedo em riste, o Brasil alinhou uma defesa baseada em coerência.

Tudo sobre Opinião em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ficou demonstrada aisenção de culpa relacionada apossíveis práticas nacionais de consequências supostamente prejudiciais, conforme relatado por Washington. Também a carta dos brasileiros comprova o fato de as regras de negociações internacionais não produzirem qualquer incidência sobre o comércio bilateral.

Diante de tal arguição, não se pode admitir qualquer interferência em sistemas construídos para maior conforto e rapidez nas operações de compra e venda. Neste item, é o pix a chamada “joia da coroa”cobiçada pelos estrangeiros, em conluio assumido com personagens sombrios e suas ambições lesivas à pátria.

Não se diga, porém, Brasília ter bloqueadoodiálogo,pois nãoselimitou a evitar o “knock-out”, quando se sabe o risco de golpes rudes emanobras externas. Estão postos em pauta temas como tarifas preferenciais, propriedade intelectual, etanol, e os combates à corrupção,ao desmatamento e ao crime organizado.

O Brasil não esconde sua tática nem faz mistério ao escalar prioridades, buscando preservar interesses nacionais sem zanga, apesar da arrogância desmedida. A postura firme conduz inevitavelmente ao confronto eleitoral entre quem sustenta de pé o pavilhão verde-amarelo e aqueles que o ultrajam, incentivando aleivosias. Seria absurdo erro lógico, guiado por má intenção, analisar em pé de igualdade, tendências tão antagônicas, uma a defender apátria, outra asubvertê-la.