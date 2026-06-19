A fogueira do trânsito

Aumenta o volume de automóveis nas rodovias à medida do pulsar dos corações enquanto se aproxima o desejado momento de abraçar e beijar a quem se gosta nos municípios baianos. A pressa, neste contexto, não e a melhor amiga dos afetos, e sim a prudência, pois pode-se perder uns minutinhos ou até horas, que sejam, no cálculo de uma maior probabilidade de chegar bem aos doces destinos.

Cumprindo seu dever, a Polícia Rodoviária Federal organizou seu trabalho na Operação São João, desde o começo das viagens, com maior intensidade de carros a partir de hoje, até o retorno das caravanas, na próxima semana. A tecnologia traz o reforço inédito de drones vigiando trechos críticos das rodovias mais movimentadas, as BRs 324, 101, 116 e 242.

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Os espiões teleguiados vão flagrar infrações como celular ao volante, cinto sem afivelar, ultrapassagens ilegais e uso indevido do acostamento. As imagens chegam em tempo real e os flagrantes resultam na rapidez das equipes de solo surpreendendo os viajantes descuidados.

Evitar a dor e o sofrimento de uma colisão pode aliviar para o bolso, se o motorista tiver consciência, mas também aí pode doer na forma de multas pesadas, além da desagradável perda de pontos na carteira. É preciso levar em conta o fato de a direção ser um atributo necessariamente coletivo, pois a condução do veiculo é um ato solitário somente na aparência.

Os cuidados de si repercutem no outro com quem compartilhamos o convívio nas estradas. Esta é a razão para revisão de freios, pneus, faróis; o melhor motivo para jamais ingerir sequer uma gota de bebida alcoólica ou qualquer outro aditivo.

Uma excelente dica de quem está habituado a pegar as pistas nestes períodos de alto fluxo é escolher horários nos quais sejam melhores as condições de temperatura, como nas auroras; bem como selecionar rotas de menor fluxo.

Quem aprecia licores, amendoins e canjicas não vai querer dançar a quadrilha apenas este São João, pois virão muitos outros, e para vivê-los, é preciso criar meios seguros de pular a fogueira do trânsito.