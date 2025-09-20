Menu
OPINIÃO
OPINIÃO

A liberdade é possível

Confira o editorial deste sábado

Redação

Por Redação

20/09/2025 - 8:09 h
A liberdade é possível
-

A suspensão de um dos programas de maior audiência da TV estadunidense, apresentado por Jimmy Kimmel, reacendeu o debate se há limites para liberdade de expressão e como verificar os excessos.

O ato de punição da emissora ABC veio depois de o apresentador utilizar-se de figuras de ironia, ao tratar do delicado tema da reação de aliados de Donald Trump ao assassinato de Charlie Kirk, apoiador do presidente.

O contexto ganhou força de pleno inusitado, com a suposta troca de premissas entre os democratas, geralmente defensores da livre manifestação; e os republicanos, estes tradicionalmente mais reticentes.

Os democratas argumentam com uma interpretação de ataque à primeira emenda, levando em conta a oportunidade de censura, citando a pressão da agência reguladora de mídia.

Já os republicanos acusam o apresentador Jimmy Kimmel de mentir, ao apontar o assassino como apoiador de Trump; falam agora em liberdade de as empresas escolherem seus profissionais como quiserem.

A polêmica espelha situações similares no Brasil, possivelmente pela dificuldade de uma definição absoluta e indiscutível do sentido de “liberdade”, tantas são as angulações e vieses incapazes de dar conta.

O historiador autodidata Eduardo Bueno, possuído por ira indescritível, esteve no epicentro ao considerar o assassinato “um bem para as filhas da vítima” surpreendendo até mesmo admiradores de suas pesquisas.

“Peninha”, como também é conhecido, exerceu a liberdade ou a excedeu? Vai depender de quem o julga, quando adjetivou o finado de “canalha, racista, homofóbico e ligado ao pedófilo Donald Trump”.

Para a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, houve exageros, a ponto de cancelar a apresentação do boquirroto, intitulada “Brasil,pecado capital”, optando por retaliar as fortes ofensas verbais.

Embora seja um tema dependente de hermenêutica, distribuindo-se em olhares diversos, uma convergência sobre liberdade se pode combinar: não se é livre para mentir, destratar, caluniar ou acusar sem ter provas.

Simplificando a ortografia e o ensino

x