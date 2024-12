A moral, a ética e a lei

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

As leis somente devem ser acionadas quando esgotam-se os âmbitos da moralidade, referentes aos valores desenvolvidos individualmente, e da ética, ao testar a capacidade de as pessoas pacificarem seus ânimos visando a combinação de maior razoabilidade entre todas as partes envolvidas em determinado contexto, implicando a importância de cada qual ceder o possível.

O episódio da passageira Jeniffer Castro, ao recusar negar-se a troca de lugar com um menino, subitamente temeroso de viajar de avião, saltou às duas instâncias de sociabilidade anteriores à legislação, revelando um perfil autocentrado e, por tabela, uma contradição entre os direitos do consumidor e aeronáutico com a busca por um melhor convívio, desprotegendo quem está fragilizado. Sabe-se de sobejas nenhum adquirente do bilhete aéreo com lugar marcado ter obrigação de conceder o assento, elevando-se o investimento à condição de item mais relevante, no entanto, não seria absurdo, ao contrário, poderia ser educativo exercer a compaixão e a empatia, aceitando o pleito da mãe, saindo o cuidado com a infância rebaixado da refriga como princípio civilizatório.

Não surpreende o apoio conquistado pela passageira convicta de agir bem, negando o favor, pois reflete com fidelidade o estágio atual dos relacionamentos, cada qual muito seguro de ações voltadas para seu próprio usufruto do tempo de vida, sinalizando a insuficiência da produção das universidades, da aquisição de ferramentas didáticas e do trabalho de docentes concursados.

Como agravante, “aplicativos” como Tik-Tok são novos mestres do “império da estupidez”, tornando-se os distribuidores de conteúdos rápidos, no caso, formando opinião contrária à cessão da poltrona, ao menos até a criança acalmar-se, em plena incapacidade de diálogo, sequela do costume de “monólogos” das interações incompletas nas redes sociais incentivadoras de cancelamentos.

Emerge do enredo o proverbio forjado no senso comum e agora atualizado: “é tempo de murici, cada um cuida de si”.