A pedagogia da notícia

- Foto: Fernando Vivas | GovBa

O Dia da Educação, celebrado hoje, seria uma efeméride qualquer, meramente publicitária, não fossem os resultados de investimentos públicos e da iniciativa privada como os do Grupo A TARDE, unindo os poderes da comunicação aos do ensino-aprendizagem.

Desde 1996, com a criação do Programa A TARDE Educação, a empresa multimidiática vem contribuindo para incentivar ações baseadas no verbo inovar, doando parcela inestimável ao conhecimento e à prosperidade geral.

Falar de si mesmo, no entanto, poderia soar autopromoção; o trabalho de reinventar continuamente o papel de um grupo jornalístico ganha maior relevo porque o reconhecimento é proporcional à aproximação com as instâncias que o consagram.

Caminhando lado a lado com projetos pedagógicos nas escolas encontra-se o trabalho de educomunicação, utilizando-se a notícia qualificada para estimular o desenvolvimento da leitura crítica, da escrita e do letramento.

Jornalistas, pedagogos e docentes percorrem juntos esta seara verdadeiramente revolucionária por uma sociedade capaz de superar-se a si mesma, fortalecendo seu aparato pedagógico, por meio da divulgação de práticas virtuosas da moderação, do conhecimento, da coragem e da defesa da democracia e da justiça.

Pode-se levar em conta a antevisão do destino de uma organização com viés social a partir de sua origem, quando se verifica o “DNA”, carregando, em exercício de analogia, a “informação genética”, tendo sido o seu fundador, Ernesto Simões Filho, ministro da Educação do Brasil.

Acrescentando a longevidade de 112 anos e um novo momento em que abraça a educação como missão, conquistando leitores e aprendizes, o “jornal-escola” segue a ementa sedimentada pelo tempo, em exercício incessante de acrescentar à tradição o saber que diariamente a atualiza rumo às excelências jornalística e pedagógica.