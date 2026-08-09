A senha do amor

Em meio a uma rotina cada vez mais perturbada por celulares, videogames e redes sociais, é possível verificar exemplos de tentativas de bom convívio longe das telas. Há quem reúna os filhos para um baba matinal, e também as filhas, neste Dia dos Pais, dedicando algum tempo a esportes ao ar livre e descontração de brincadeiras.

Os encontros offline não visam ignorar, destruir ou confrontar os novos padrões, mas reabilitar os hábitos construídos por milênios de consistente sentido de existir. Vínculos na dimensão corpórea costumam acionar afetos, no substantivo,aponto de afetar,agora verbo, as gerações em contato, de bisavós a netos e netas.

Tudo sobre Opinião em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Sabe-se o quanto a ludicidade estrutura estas relações –e mesmo o ambiente digital cresce praticando esta verdade por meio dos jogos eletrônicos. A simples presença em atividade lúdica fortalece o laço entre quem tem uma história construída junto, reativando assim as emoções em temporalidade afetiva.

Conversar ao jeito de falar e ouvir, como formato mais próximo do natural, pode produzir impressões distintas de balõezinhos e áudios, basta fazer a experiência.

Este impacto não é difícil de monstrar pois as ideias produzidas a partir do formato empírico conduzem a imaginação no seu papel de “colar”a realidade na mente.

O jogode cartas, dama, xadrez ou outro a escolher pode vicejar em shoppings, praças, parquese redutos nos bairros e comunidades, além de quilombos urbanos. Pais, filhos e filhas há em todas as classes sociais, com suas peculiaridades, projetando a expectativa da transmissão de valores e da perpetuação da espécie.

Quem, por um motivo ou outro, deixou de se ver, não precisa desistir fácil, vale a pena marcar este reencontro presencial. Perder o medo de desiludir-se, e passar a conectar coração com coração, pode ser uma escolha diferente capaz de causar boas surpresas para todos os envolvidos. Fica o convite para um feliz Dia dos Pais – e também dos filhos e filhas. Acesso disponível com uma senha fortede quatro letras: a-m-o-r.