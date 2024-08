A utilidade do cinto

- Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

O cinto de segurança é uma ferramenta simples e poderosa, criada com a finalidade de fazer a diferença entre a vida e a morte nos acidentes de veículos automotores, despertando a atenção das autoridades o fato de a Polícia Rodoviária Federal registrar aumento de 170% nos flagrantes de passageiros sem utilizar o equipamento na Bahia, previsto em lei.

Como alerta reportagem de A TARDE, edição de hoje, o levantamento entre 1º de janeiro e 31 de julho trafega na contramão dos cuidados com os viajantes, em outra adversidade a ser ultrapassada no convívio social de um país com tantos problemas devido a escolhas erradas de sua própria cidadania.

O item é obrigatório no Brasil há 25 anos, mas ainda há quem negligencie, beirando o número de infratores a marca dos 16 mil este ano, contra quase 6 mil no mesmo período de sete meses contabilizado em 2023.

A importância de cumprir a diretriz está comprovada cientificamente, pois em contexto de colisão ou de frenagem brusca, as chances de escapar são mínimas em um automóvel movimentando-se em velocidade média de 80 quilômetros por hora.

Estudos do Observatório Nacional de Segurança Viária apontam a redução de quatro vezes o risco de ferimento para quem segue o bom conselho, enquanto a chance de sobrevivência em ocorrência grave chega a ser sete vezes maior.

Nesta situação, o corpo do indivíduo “solto” dentro do veículo pode ser projetado de forma tão violenta a ponto de ameaçar também quem está cumprindo o regulamento de afivelar-se ao estofado da poltrona, conforme a legislação.

Quem segue a normativa evita ser arremessado, não apenas para fora do automóvel, mas também contra partes internas, como volante, painel e pára-brisas, aumentando, assim, as chances de sobrevivência e de evitar fraturas e escoriações.

Embora seja impossível calcular em dinheiro quanto vale escapar de um acidente, é possível aos infratores sentir a “dor no bolso”, pois a multa é de R$ 195,23, acrescida da perda de cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).