A vez deles

Atendimento para investigação e diagnóstico do câncer de próstata - Foto: Joá Souza / Ag. A TARDE

Os cuidados com a saúde destacam-se como a principal contribuição do Dia Nacional do Homem, instituído no Brasil em 1992, como oportunidade de debate sobre o perfil do “primeiro sexo”, o masculino, dominante no planeta.

A efeméride, celebrada amanhã, 15, alerta para o “calcanhar de Aquiles”, a negligência ao evitar os exames e os consultórios médicos, possivelmente influenciada por uma tradição de negar a fragilidade do corpo.

O câncer de próstata, glândula onde se produz o esperma, portanto necessária à reprodução da espécie, é o indicativo irrefutável desta falsa percepção, agravada pelo incômodo simbólico e físico do exame verificador feito pelo urologista. A resistência causa retardo em diagnósticos, levando a óbito o sujeito inseguro, pois o procedimento é importante, além do teste chamado “PSA”.

Outras preocupações estão relacionadas a maior incidência dos vícios do tabaco e do álcool, por força de antigos condicionantes da ilusão de virilidade, iniciando-se os adolescentes precocemente no consumo de bebida e fumaça.

O Ministério da Saúde tem identificado maior cuidado com a saúde por parte das mulheres, indicando a necessidade de políticas de incentivo à quebra de paradigmas machistas que afastam os homens das práticas do autocuidado.

A criação de uma data específica para o homem implica também incentivar a reflexão sobre a igualdade entre os gêneros e em novo estatuto destes representantes do resiliente patriarcado, sob ataque incessante do movimento feminista com maior vigor desde Simone de Beauvoir.

Antes da filosofia desenvolvida por “Castor”, como a francesa era conhecida, a relação era inercial, não se questionavam os privilégios “machistas”, no entanto o contexto vem mudando a ponto de incomodar os conservadores.

O Brasil tem muito a avançar na seara por justiça proporcional, saindo ganhando todas e todos, na luta por melhor convívio, daí a importância de os homens conscientes também saberem ceder espaço às mulheres.