A vez do Outubro Rosa

- Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE

A mobilização de recursos da sociedade civil, dos poderes públicos, dos meios de comunicação e todos e todas quantas possam contribuir, é a melhor estratégia para combater o câncer de mama, tipo de maior incidência entre mulheres, projetando-se 4 mil casos somente na Bahia este ano.

O grande mutirão da campanha Outubro Rosa começa a fazer efeito hoje com mais de mil exames gratuitos de mamografia, com a presença de equipes de profissionais do governo do Estado, distribuídas em oito unidades móveis na Arena Fonte Nova, facilitando a presença pela localização.

Incluindo as ações do próximo mês, serão ofertados, ao todo, 30 mil testes em 13 diferentes pontos, visando atender bairros diversos, bastando o agendamento no site criado para a prestação do serviço, outubrorosa.saude.ba.gov.br, em horários de segunda a sábado de 7 às 18.

Estarão habilitadas unidades nos bairros do Cabula, Pau da Lima, Liberdade, São Cristóvão, Piatã, Cajazeiras, Escada, Parque Bela Vista, Roma, Brotas e também na avenida Dendezeiros, formando-se uma rede articulada pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia com instituições de vários naipes.

O enfrentamento da doença tem produzido boas práticas na criação de grupos, como mostrou a reportagem de manchete de A TARDE, edição de ontem, como o Sakura, propondo acrescentar à terapêutica da medicina tradicional o convívio de pacientes e profissionais, a fim de ampliar o alerta.

Não é prudente desconsiderar o convite para a avaliação, pois a enfermidade nem sempre se manifesta de forma a ser facilmente percebida, e o quanto antes se começar o tratamento as chances de êxito são maiores, alcançando 95% de cura nos exemplos de diagnóstico precoce.

Apesar da grande extensão territorial baiana, é possível alcançar um contingente compatível com a faixa etária de 40 a 69 anos, graças à divulgação massiva das condições favoráveis viabilizadas pelo Serviço Único de Saúde, a custo zero para o atendimento em suas unidades, porque sua razão de ser é o povo brasileiro.