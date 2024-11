A vida continua

- Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

O fato de seis pessoas receberem órgãos contaminados por erro de laboratório, no Rio de Janeiro, deve ser medido conforme a sua justa proporção de caso isolado, portanto, exceção diante da regra dos transplantes de excelência, em histórico de êxitos no sentido de salvar vidas, graças ao gesto de infinita bondade da doação de um pedaço do corpo.

É preciso unir forças, veículos de comunicação, autoridades de saúde pública e cidadãs e cidadãos de boa vontade em geral, seguindo a trilha proposta por Raquel Stucchi, médica infectologista e professora da Universidade de Campinas em São Paulo, ao reconhecer a gravidade da falha, sem deixar prosperar qualquer vestígio de dúvida.

Embora escape da normalidade, ganhando estatuto de notícia, a ocorrência não tem razão de ser superdimensionada, limitando-se à condição inequívoca de “acidente de percurso”, devendo autores de narrativas conterem a tentação de pintar excedentes ao tema, diante do destino opaco de único tropeço em universo de trilhões de acertos.

O argumento forte capaz de espantar assombros e contestações tem sua prova na condução de rigorosos protocolos, baseados nos cuidados inerentes ao serviço visando garantir a segurança de pacientes, reduzindo-se a frações irrisórias a ínfima quantidade do contágio se comparada às multidões felizes por ganharem tempo de viver.

Ademais, como é habitual ocorrer nos procedimentos da comunidade científica responsável, o episódio vai servir de alerta para a necessidade contínua de melhoria dos processos de triagem e monitoramento, restando persuadir possíveis hesitantes, devido à maior confiança produzida no benfazejo sistema, ao inspirar novos mecanismos de prudência.

Passado o susto do desvio, sem negligenciar seu exato registro de breu provisório, surgem no horizonte os raios de luz de valorização da rebrilhante aurora, na qual a gente boa do Brasil volta suas orações para fazer o bem, sem sequer saber a quem, oferecendo aos próximos da fila de espera a oportunidade de seguir acreditando.