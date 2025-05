Abandono cibernético

‘Adolescência’ se tornou um fenômeno da Netflix - Foto: Divulgação

A Revolução Tecnológica, da invenção do computador pessoal à atual Inteligência Artificial, vem produzindo rápidas alterações nos padrões de sociabilidade, a ponto de escapar à compreensão, tal a velocidade, embora falte apoio a grupos ditos “vulneráveis”.

Pesquisa mais recente separou nove entre cada dez usuárias e usuários de internet maiores de 18 anos, testemunhando o abandono dos adolescentes ao acessarem o ambiente digital com seus inóspitos recursos e supostos melhoramentos.

Os pesquisadores das empresas Porto Digital e Offerwise distribuíram mil depoentes na proporção de grupos sociais majoritários, distribuídos regionalmente, para validar o resultado.

Em acréscimo ao ecoar da sirene de alerta, 70% dos entrevistados defendem a presença de psicólogos nas escolas como uma possível resposta emergencial para tentar reduzir a ameaça de transtornos, alguns ainda de perfis desconhecidos.

O momento de metamorfose corpórea e percepção de incertezas existenciais, açuladas pela “tecnomania”, tem sido representado em seriados abordando o lado sombrio da juventude imersa no mundo digital, embora as dificuldades alcancem todas as faixas etárias.

Um dos exemplos recentes de produção audiovisual polêmica e capaz de mobilizar audiências foi a série da Netflix, “Adolescência”, cumprindo, assim, a ficção, o papel de instigar o debate e interferir na “realidade”.

O trabalho de metodologia científica certifica observações do senso comum, 57% dos entrevistados denunciando o bullying – agressão intencional e repetitiva, de modo verbal, físico, psicológico ou social, com objetivo de intimidar; também foi muito lembrada a violência escolar, física e simbólica. Também apareceram como possíveis efeitos, sugestões de diagnósticos de depressão, ansiedade e uma controvertida “pressão estética”, quando há uma convergência artificial para peculiares conceitos de “beleza”.

O cenário de incertezas convida gestores públicos e da iniciativa privada a participarem da ideia de solidariedade com maior frequência e intensidade.