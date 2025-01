- Foto: Rubens Gallerani Filho/Audiovisual/PR

O 8 de Janeiro avança para integrar o calendário cívico do Brasil, ao marcar a vitória sobre a repugnante intentona golpista de 2023. O encontro de hoje em Brasília será o de segundo aniversário da convergência de interesses dos governos federal e estaduais, Forças Armadas e entidades da sociedade civil, tendo como destaque o restauro de 21 relíquias do patrimônio nacional.

A Praça dos Três Poderes vai sediar a série de atos públicos com as finalidades de ressaltar os valores democráticos e de preservar a memória da batalha sob prolongada investigação pela Polícia Federal, restando indiciar os articuladores da trama.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai liderar o “Abraço à Democracia”, tendo entre os tesouros recuperados, um relógio do século XVII trazido ao Brasil pela corte de D. João VI em 1808. A peça passou por conserto na Suíça, lamentando-se a atitude de quem a danificou, condenado a 17 anos de detenção.

Foi este o caso do mecânico Antônio Ferreira, coautor da tentativa de golpe junto com outros 309 réus, punidos por acréscimo, com indenização coletiva de R$ 30 milhões. Espera-se, senão para hoje, muito em breve, e sem anistia, o veredito de mais 40 acusados de planejar ataques ao Estado de direito, além do assassinato de Lula e dos ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e Flávio Dino.

Ás 10h30 será descerrado o quadro “As Mulatas”, de Di Cavalcanti, restaurado após danos por ação de um celerado, naquele 8 de janeiro de 2023, data hoje compatível com a ideia de “segunda independência”, embora a luta contra retardatários deva recomeçar a cada aurora a fim de perpetuar-se o convívio cordial.

Além de parlamentares, são aguardados representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), da Central Única dos Trabalhadores (CUT) e da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), ao rebrilhar da estrela democrática, produzindo o facho de luz para conduzir a nação no caminho do amor, da ordem e do progresso.