Carteira de trabalho digital. - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A importância da prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho faz convergir interesses de empregadores, dos empregados e do governo. O gestor inteligente sabe da alta probabilidade de ampliar suas margens de lucro protegendo a mão de obra a fim de evitar faltas e baixa produtividade.

Já as categorias profissionais precisam zelar pelo cuidado com equipamentos e rotinas produtivas, pois a saúde é um bem necessário à felicidade. Aos órgãos públicos cabe incentivar aos seus funcionários a fiscalização do cumprimento das leis, no sentido de garantir a integridade.

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A campanha Abril Verde, desenvolvida como alerta para enfrentar este contexto, contribui para verificar se estamos espertos ou se devemos melhorar. A julgar por uma primeira análise dos dados divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, a resposta é pela segunda opção.

A reprovação da conduta dos responsáveis por manter salubres os ambientes laboriais corresponde à dificuldade de os empregados seguirem no serviço. Na Bahia, apurou A TARDE, questões psicossociais ganharam espaço como motivo de afastamento de trabalhadores, superando as 15 mil baixas em 2024.

Diagnósticos de transtornos mentais e comportamentais cresceram quase 70%, colocando o estado no sétimo lugar entre as 27 unidades da federação. Analisando o período de 10 anos, os benefícios previdenciários associados à saúde mental aumentaram 200%, saindo de 5 mil em 2014 para mais de 15 mil.

Ainda que os céticos queiram ressalvar a possibilidade de fraudes em trâmites e laudos periciais, a explosão exponencial sugere risco de continuar escalando. Os crédulos, em movimento de vaivém, todavia, podem ponderar pela razoabilidade da estatística, refletindo a instabilidade emocional das pessoas.

De fato, quem precisa de sustento e se expõe ao convívio humano vai concordar na verificação de dificuldades como assédio e vícios diversos, refletindo em cabeças difíceis de lidar. Este perfil tenso produz a necessidade de terapias nas rotinas produtivas.