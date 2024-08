Acolhimento ao albinismo

- Foto: Alessandra Lori/ Ag. A TARDE

Resulta da boa vontade com os princípios de justiça proporcional o alcance de uma política pública, como a das maiores atenções com os portadores de “albinismo”, quando ocorre a ausência no organismo da proteína melanina, “descolorindo” olhos, cabelos e pele.

Reportagem de jornalismo científico publicada na edição de segunda-feira, dia 29, no suplemento Ciência&Vida, de A TARDE, verificou a probabilidade da importância de apoio para a inclusão deste numeroso e pouco visível grupo social.

A garantia de um atendimento básico, no Sistema Único de Saúde (SUS), entre outras opções, está também no radar dos gestores e das autoridades, visando atender pessoas de condição genética diferenciada em relação a um suposto padrão “normal”.

Um exemplo a inspirar um merecido e coletivo “hippi-hurra” está aqui mesmo na Bahia, ao implantar o governo do Estado, de forma pioneira, uma linha de cuidados à saúde integral das pessoas com albinismo na rede de assistência.

O trabalho, cumprindo projeção de perfil nacional, começou a ser desenvolvido a partir de diretrizes deliberadas de recente encontro dos pares da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), realizado no Auditório Lúcia Alencar, na Secretaria da Saúde do Estado da Bahia.

A medida aliviou especialmente a quem sente a dor do estigma no corpo, observado com curiosidade e estranheza, restando à Associação das Pessoas com Albinismo na Bahia (Apalba) lutar pela inclusão de todas e todos quantas sintam-se vítimas do preconceito.

Obviamente, a questão da normatividade reativa terá de ser enfrentada, pois não há razões suficientes para se rebaixar irmãs albinas e irmãos albinos a uma segunda divisão dos animais humanos, por suas características peculiares impostas pela natureza.

Uma das boas práticas é a de proteger contra altos índices de radiação ultravioleta, desestimulando sair de casa a partir das 9 e antes das 4 da tarde, aconselhamento de altíssima razoabilidade devido à limitação dos movimentos sob sol intenso incidindo sobre a pele albina.