As dificuldades para o acolhimento de crianças enfermas se resolvem com solidariedade, como se pode verificar em mais uma campanha exemplar do Hospital Martagão Gesteira.

A ideia, agora, é ampliar o número de vagas no atendimento pediátrico de referência na Bahia; o programa "Adote um Leito" visa atrair apoio de empresas ativas e administradas por gestoras e gestores conscientes da importância da compaixão para o convívio social pleno.

A rede de apoiadores hoje alcança 78 de um total de 220 pacientes, com expectativa de atrair novas seguidoras a partir da adesão mais recente, por parte da Clínica de Anestesia de Salvador, em clima de festa com atividades recreativas para os beneficiários.

A contribuição mensal auxilia em despesas necessárias para manter os equipamentos, adquirir remédios e servir as refeições, assegurando as condições para uma terapêutica eficiente dentro da estrutura hospital disponível no bairro do Tororó.

Podem participar pessoas físicas e juridicas nas próximas celebrações, incluindo contação de histórias com a artista Lu Simões, da Malamalatum, além de música, esculturas de balões e pintura.

Todos os atendimentos são gratuitos por intermédio do Sistema Único de Saúde, unindo a cidadania à política pública vitoriosa de acolher quem mais precisa, incluindo enfermos dos municípios do interior e de outros Estados

Apesar dos aportes federais, ainda se precisa de reforço no orçamento, agradecendo-se qualquer singela doação, obtendo-se as formas seguras de ajuda por meio dos telefones 71 3032-3808 ou 71 98146-2315 ou e-mail [email protected].

Senão pelo senso de altruísmo, aceita-se contribuir por interesse, pois a cooperação associa a marca da companhia com a boa prática da responsabilidade social corporativa, conhecida pela sigla em inglês ESG, favorecendo ações de propaganda e marketing.

São 27 especialidades médicas, com destaque para oncologia, neurologia e cardiologia, com um volume anual de 500 mil consultas, procedimentos, diagnósticos, internações e cirurgias.