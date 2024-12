Agro pujante

- Foto: José Simões | Ag. A TARDE

O sucesso absoluto da 33ª Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro), ontem encerrada no Parque de Exposições de Salvador, vem reafirmar o que já era parte dos anseios do Grupo A TARDE quando assumiu o protagonismo de promover a articulação do setor com vistas a resgatar este que é um evento fundamental e parte da Bahia: ele voltou para ficar.

Após quatro anos de ausência forçada devido à pandemia, a Fenagro resgata a posição de destaque historicamente ocupada como peça essencial da promoção do agronegócio e de agregadora do que há de melhor na economia, educação e entretenimento. O evento demonstrou a força do setor agropecuário e sua importância para o desenvolvimento social e econômico.

A edição, construída a várias mãos e com apoios essenciais, foi uma celebração de resiliência e renovação. Ao longo de 10 dias intensos, a feira cumpriu com êxito seu papel de conectar produtores, empresários, profissionais do setor e a comunidade em geral. Para muitos, foi uma oportunidade única de atualização e aprendizado, mas também um campo fértil para novos negócios e parcerias.

O impacto positivo foi reconhecido em diversas esferas. Parlamentares e tribunais de contas, de âmbitos estaduais, municipais e até federais destacaram a importância do evento como motor de desenvolvimento. a fortalecer e projetar a economia baiana, evidenciando a importância de eventos como este para o fortalecimento de cadeias produtivas, geração de empregos e promoção do empreendedorismo. Ações de educação ambiental e conscientização rural trouxeram temas relevantes, como sustentabilidade e inovação tecnológica no campo.

Como é de se esperar, já está garantida a edição2025, que promete ser ainda maior e mais abrangente. Sem perda de tempo, o balanço de acertos e ajustes necessários para sua evolução está em andamento, e com isso, as expectativas para o próximo ano são elevadas, para que a feira se consolide como um ponto de encontro essencial para o desenvolvimento do Brasil, unindo tradição e inovação, inspirando e celebrando a força do agro e seu papel vital.