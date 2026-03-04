Alegria e sensatez

A programação do São João 2026 já começou a ser divulgada - Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

Quando falha a educação moral na gestão de recursos públicos, a saída é buscar um mecanismo externo para conter excessos e ajustar as condutas. Este comando de frenagem pode ser verificado na nota técnica elaborada por servidores graduados de órgãos de controle, visando evitar os supercachês.

A iniciativa chega dentro do prazo a fim de inibir a transferência de cifras hiperbólicas de contratação de artistas nos festejos de São João. Na hipótese de permitir ao mercado se autorregulamentar, saem prejudicados os munícipes, devido a montantes incompatíveis com orçamento das cidades.

A boa ideia mereceu reportagem de alto de página n’A TARDE, com chances de a prática virtuosa inédita ser copiada por outros estados. O documento, estabelecendo critérios, tem a coautoria de Ministério Público, Ministério Público de Contas, e tribunais de contas do Estado e dos municípios.

Não se trata de empanar ou reduzir o brilho da festa joanina, ao contrário, é uma forma de juntar a alegria do anarriê à sensatez de custos razoáveis. O benfazejo estudo técnico recomenda tomar como base os preços praticados entre primeiro de maio e 31 de julho de 2025, com possibilidade de atualização.

Tal proposta pretende manter a média dos cachês em patamar abaixo de R$ 700 mil, detendo, assim, a escalada dos custos pressionados pela alta demanda de época. A União dos Municípios da Bahia apoiou e colaborou para a elaboração da cartilha, posicionando-se à frente, ao levar em alta conta a preocupação de prefeitos.

O ato de disciplinar os investimentos pode resultar em bons negócios para todos os segmentos envolvidos, graças à contenção dos perdulários. A atitude preventiva contribui para proteger os erários municipais, cabendo às gestões arcar com as consequências em caso de inobservância do manual.

A tática inteligente inibe contratos obscenos, desautorizando formação de cartéis e outros mecanismos, nem sempre fáceis de verificar.bA festa de São João vai manter seu charme sem comprometer os recursos destinados a áreas essenciais.