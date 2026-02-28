Menu
OPINIÃO
OPINIÃO

Aprovação integral

Confira o editorial do jornal A TARDE deste sábado

Editorial

Por Editorial

28/02/2026 - 2:23 h

Imagem ilustrativa da imagem Aprovação integral
Mais de 140 mil estudantes foram matriculados no ensino médio em tempo integral na rede estadual da Bahia, com projeções de expansão deste número. A adesão representa aumento de 76% de jovens passando o dia na escola, na qual se alimentam, fazem esporte e usufruem de atividades de extensão.

O exemplo revela o êxito do entrosamento entre governos federal e estadual, batendo meta estabelecida no Plano Nacional de Educação. A concentração em dois turnos serve para amadurecer escolhas futuras visando a um projeto de vida, por meio da educação profissional tecnológica.

Entre os cursos preferidos, já visando inserção no mercado de trabalho, estão turismo; administração; análises clínicas; e ofícios relacionados a computadores.

Reportagem de manchete na edição de ontem d’A TARDE revela o efeito do tempo integral no aproveitamento do espaço da escola, notadamente o da biblioteca. Com a estratégia, sai fortalecida a expectativa de adquirir nova mão de obra, bem preparada e consciente de sua capacidade.

Outro ganho, não menos relevante, é a segurança, dentro do ambiente de ensino-aprendizagem, produzindo sensação de sucesso nos projetos pedagógicos. Não bastasse o atendimento às diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Educação, este controle da violência vem junto com a autonomia dos docentes.

Uma educação pode ser considerada bem sucedida quando o educando torna-se preparado para tomar suas decisões, sem precisar obedecer ordens exteriores. Neste viés, pode-se eliminar a hipótese da disciplina militar.

Os cuidados com a juventude são respondidos com a maior presença nas instituições de ensino, reduzindo-se índices de evasão ou rejeição ao currículo. É o Brasil – e dentro dele, a Bahia – plantando seu futuro, ao conceder a oportunidade de crescimento, em todos os sentidos, de cidadãs e cidadãos.

x