Articulação da prudência

Assembleia Legislativa da Bahia - Foto: Reprodução

A rudeza das respostas da natureza às agressões ambientais; a ameaça de efeitos dos desequilíbrios do clima; a insistência da fumaça: não faltam boas razões para a prudência de se fortalecer a articulação da rede de órgãos estaduais, restando aplaudir a iniciativa dos parlamentares em ação convergente na sede da Assembleia Legislativa.

À luz dos valores supremos de segurança e direito à vida e a paz, aprovou a turma unida do Palácio Luis Eduardo Magalhães projeto de lei propondo a criação da Política do Sistema e do Conselho Estadual e Defesa Civil, seguindo-se a letra do texto pela fidedignidade à Lei Federal 12.608, sancionada com o mesmo escopo salva-vidas preventivo.

Um antiquíssimo provérbio estoico, datado da virada do primeiro para o segundo milênio – Premeditatio Malorum – está alojado no alicerce conceitual a sustentar a benfazeja proposta, pois já recomendavam os herdeiros de Stoa “premeditar o mal”, em rasa tradução, melhor significada como buscar meios de proteção quando há perigo.

Assim como a de uma droga química, impossível de cura, a adição pela prática viciosa de poluir, tendo como meta o acúmulo de pix, implica em alta probabilidade de novas ocorrências hiperbólicas derivadas dos efeitos da emissão de gases poluentes, mas não se pode desistir da peleja, e esta é outra mensagem importante do poder público.

Insistindo com a metáfora de quem abusa de um psicoativo, é possível, em método simular de tratamento, propor terapias de redução de danos diante das perturbações pluviométricas ou secas esturricantes, criando-se, em anexo, o Cadastro Estadual de Municípios de áreas suscetíveis a estiagem, voltado para municiar operações de atendimento.

A informação confiável e oficial, expondo as autoridades ao contrapé, pode servir de assistência para populações em situação de desespero ganharem condições mínimas de aguar suas plantas e dar de comer a suas criações, entre outras medidas emergenciais com objetivo de mitigar os efeitos de um contexto abrasador.