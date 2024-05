Articulações pela educação | A TARDE

O Dia Internacional da Educação, celebrado hoje, destaca a importância do ensino-aprendizagem para o desenvolvimento do ser humano, ao oferecer oportunidades de conhecimento associado ao bem maior da dignidade.

Trata-se de grande conquista, a mais relevante, rebrilhando ao patamar de joia mundial, ao considerar-se o expressivo número de 164 países, entre os quais o Brasil, a concordarem com a instituição da efeméride há duas décadas.

Fundado por Ernesto Simões Filho, nascido na Cidade Heroica – Cachoeira –, e tendo comandado o ministério voltado para a área educacional, o Grupo A TARDE participa deste momento auspicioso e de elevado viés humanitário.

São tantas as boas razões para se acreditar na formação escolar a ponto de tornar-se difícil estabelecer uma hierarquia, mas seguramente entre os mais fortes argumentos está o da redução das desigualdades no seio da cidadania.

Uma política pública inclusiva passa necessariamente pelo fortalecimento do elo entre docentes e estudantes, graças a sábias gestões capazes de estimular a comunidade à busca incessante do conhecimento.

As diversas mídias, cada qual com sua linguagem, integrantes da rede de comunicação criada a partir do jornal impresso, têm o poder de contribuir de forma decisiva, ao promover a educomunicação por meio do programa A TARDE Educação, que completa 28 anos de incentivo à ampliação do número de leitoras e leitores, por meio do uso do jornal impresso e digital como ferramenta didática.

Inédito com a proposta de unir notícia e livro; jornalismo e docência; editoriais e sala de aula; o projeto tem motivado reconhecimentos, por seu talento de multiplicação inovadora.

Outro bom exemplo a ser saudado é a inicitiva conjunta de tribunais de contas, o Judiciário baiano, Ministério Público e Defensoria, em torno do programa “Educação é da nossa conta”, que também vem sendo levado a municípios do interior do estado.

Resultados positivos assim, surgidos a partir da articulação de diversas instâncias da sociedade civil e do Estado, é do que precisamos para projetar a importância da educação para a evolução e conquista de uma vida mais digna.