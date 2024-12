As pedras do gênesis

- Foto: Ulisses Dumas / Argo Imagens

O fato de a Bahia destacar-se no podium de maior produção mineral do país, adesivando o distintivo do “casal” ao hipotético terceiro degrau de bronzemedalhista, na dimensão do “em-si”, é plena de razoabilidade, para justificar, hoje, o Fórum CBPM Mineração & Sustentabilidade, promovido pela autarquia responsável pelo setor, junto ao Grupo A TARDE.

Além da admirável posição de baluarte, há uma importante doação de sentido a sustentar a luminosa iniciativa do simpósio: a necessária “transição energética”, sem a qual o mundo como o conhecemos hoje, poderá tomar feições calamitosas, a ponto de inviabilizar a vida ou torná-la dificultosa devido aos ferimentos nos ecossistemas.

Tal é o enredo no qual se envolveu a humanidade, pela obsessão de prover da natureza quanto queira, alcançando o grau de emergência, verificado em enchentes e secas extremas, mas se depender do subsolo quiteriano, não haverá nada a temer, graças à riqueza de minerais estratégicos representados em nossas reservas geológicas.

A diversidade imana dos úteros de Gaia, destacando-se entre as “pedras” do novo gênesis, o níquel, o cobre, o cobalto o lítio, a sílica, a grafita e terras raras, revelando abundância fértil, a ampliar-se a cada pesquisa desenvolvida em municípios como Jacobina, Juazeiro, Sobradinho, Irecê e outros a descobrirem-se as potências.

Não chega à figura de hipérbole galgar a Terra da Liberdade a condição heroica de formar entre as titulares absolutas da preservação do globo, pois das nossas exportações dependem a produção de baterias de carros elétricos, armazenamento de energia, construção de infraestrutura para opções renováveis, entre outras táticas de viés salvador.

O encontro, promovido hoje por A TARDE, unindo-se à CBPM, reunirá nomes como os do presidente da autarquia, Henrique Carballal; o do presidente do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibrades), Georges Humbert, e o da vice-presidente de Sustentabilidade da Associação Comercial da Bahia (ACB), Isabela Suárez.