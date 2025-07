Basta de escravidão

Situação análoga à escravidão - Foto: Secretaria de Inspeção do Trabalho

O trabalho de libertar pessoas exploradas em condições similares à escravidão tem na Bahia o terceiro estado brasileiro com maior registro de resgatados, sinalizando a oportunidade de melhorar a fiscalização.

Ações policiais frequentes, com base em observações cotidianas e atenção às denúncias, podem proteger trabalhadores pretos de baixa escolaridade, recrutados por investidores e proprietários de terras.

Embora indique eficiência dos agentes públicos repressivos, a posição entre os três entes federativos com mais cidadãos libertos revela, em contrapartida, a hipótese de ocorrência de crimes a serem investigados.

Gente com fome se sujeita a propostas de serviço com contrapartida pecuniária, no entanto, ao adentrarem o território do patrão, enfrentam condições degradantes em jornadas exaustivas e restrição de liberdade.

O cenário afronta a moralidade e o Código Penal, quando verificado o ambiente de paredes mofadas, restos de colchão habitados por insetos e o golpe inominável: ao alimentarem-se, os “neoescravos” se endividam.

A conta das despesas ultrapassa a cifra acertada pela mão de obra, servindo a dívida crescente de motivo torpe para impedir os ludibriados de escapar da armadilha, via de regra saindo impunes os criminosos.

No período dos cinco anos mais recentes, chega a 1.605 o número de quem conseguiu salvar-se da servidão na Bahia, conforme dados do Ministério Público do Trabalho. Por óbvio, não se pode sequer estimar quantos aguardam socorro em cativeiros, tomando como base a ocorrência registrada em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, onde 196 baianos escaparam em 2023.

Precisou uma das vítimas burlar a vigilância dos capatazes de três vinícolas, todas muito bem avaliadas no mercado nacional; não fosse esta habilidade do fugitivo e talvez ainda estivessem sob violência extrema.