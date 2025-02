Brasil campeão de empregos

- Foto: Divulgação / Grau Técnico

A proposta de unir e reconstruir o Brasil não teria passado da primeira fase de classificação, na hipótese da figura de analogia com suposto certame no qual o país saiu campeão absoluto com saldo perto de 1 milhão e 700 mil carteiras de trabalho assinadas conforme as diretrizes da CLT, presente oferecido ao povo pelo presidente Getúlio Vargas.

Fica difícil, mesmo para o desonesto epistêmico e o mais fanático “cara de pau”, deixar de reconhecer e até aplaudir a grande vitória do terceiro governo Luiz Inácio Lula da Silva, ao registrar crescimento superior a 16% em relação ao cômputo geral do ano anterior.

Os dados – confiáveis – do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) foram divulgados ontem pelo Ministério do Trabalho e Emprego, cotejando o período de janeiro a dezembro, resultando em avanço também no critério de “celetistas ativos” no acumulado.

Nesta categoria, o placar do exercício 2024 ficou em 47 milhões e 210 mil novos carimbos do patronato, ao acolher o trabalhador, contra 45 milhões e 517 mil de 2023. Para uma economia impactada por alta taxa de juros e outras ingrisilhas, a conquista vem no momento certo.

Uma análise qualitativa sem rodeios confirma sem hesitação o “gol de placa” anotado pela cidadania, escapando célere na ponta esquerda da distribuição de renda e redução da desigualdade, atendendo à expectativa do eleitorado, certo da importância da reabilitação.

Não resta qualquer nesga de razão, portanto, para formar crença em ideologia de contestação ao trabalho de excelência, exceto se a pessoa abdica da capacidade de raciocínio para apegar-se a argumentos falaciosos, não raro pautados na má intenção de enganar e iludir.

Diante de contexto de internet onde muitos aderem à centenária técnica de repetir mentiras a ponto de parecerem verdades, é imperativo ressaltar o fortalecimento dos cinco grandes grupamentos da economia: o de serviços, o de comércio, o da indústria, o da construção civil; e o da agropecuária.