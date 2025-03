Carnaval dos encontros

Paulinho Boca de Cantor fez uma homenagem ao seu parceiro Moraes Moreira - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

No momento em que Paulinho Boca de Cantor anuncia uma homenagem ao seu parceiro Moraes Moreira, falecido em 2020, e pega o microfone para cantar Mistério do Planeta, durante seu show na Praça Castro Alves, na noite de sexta, uma mulher loira, de aparentemente 30 anos, camiseta, short jeans e maquiagem psicodélica, saca do bolso o seu celular e ergue-o com a mão direita.

Sorridente e de costas para o palco, a moça tira uma selfie ou grava um reel em que aparece ao fundo o antigo integrante dos Novos Baianos. Ela acena para o seu parceiro, também loiro e da mesma faixa-etária, tentando convencê-lo a fazer parte do registro histórico, mas ele está absorto, sob o efeito de sabe-se lá qual a substância, dançando animadamente. Não fosse o moderníssimo telefone, ambos poderiam ter saído do sítio em que a trupe baiana viveram em Jacarepaguá. Ou mesmo da Aldeia Hippie.

E, por falar em Novos Baianos, Pepeu Gomes e Baby do Brasil, que tocaram novamente juntos na Praça Castro Alves, no sábado, vão marcar presença na folia baiana até que a morte os separe da avenida. No caso dela, há uma crença de que o arrebatamento a levará antes para um outro plano. Uma conversa que rendeu estranhamento no ano passado, quando o trio de Baby se encontrou com o de Ivete na Barra, e a eterna telúrica anunciou a proximidade do fim dos tempos. Para o espanto da musa do axé, que refutou a ideia instantaneamente e ‘macetou o apocalipse’, apostando que vai rolar a festa por muito tempo ainda.

A presença de artistas religiosos na festa mundana, aliás, tem causado um ‘deus-nos-acuda". Na abertura do Carnaval no Campo Grande, Cláudia Leitte foi vaiada por parte do público ao ter o seu nome anunciado por Carlinhos Brown. O motivo foi a decisão da cantora, evangélica, de mudar a letra da canção Caranguejo, um antigo sucesso de sua carreira no tempo da Babado Novo, trocando a palavra Iemanjá por Yeshua, que em hebraico significa Jesus. Deus e o mundo da axé music foram convocados a opinar sobre a mudança na música. Praticamente um conclave carnavalesco.

Se é pra esquentar os momentos momescos, nada melhor do que o divino Gerônimo e a fenomenal Banda Montserrat se encontrando com Assim Caminha a Humanidade, de Lulu Santos, e O Meu sangue ferve por você, de Sidney Magal. Ainda que o cantor tenha esquecido trechos das letras. Normal. O calor que está fazendo ferve não só o sangue, mas o juízo de qualquer um.

E há momentos de ternura em tempos carnavalescos. Como um japonês que veio sozinho a Salvador, e em uma lavanderia, usou o Google Translate para perguntar ao soteropolitano o que poderia fazer na folia. Embora meio racista, a resposta que apareceu imediatamente foi a apresentação da banda coreana com Saulo. Pior foi sugerir que ele abrisse os olhos para evitar os batedores de carteira.

E o que dizer quando, em meio à multidão suada e desgrenhada, na saída do Ilê, um completo desconhecido se incomoda com a gola da sua camisa fora do lugar e pede licença para ajustá-la.

Uma coisa é certa. Quando se olha a programação dos trios e dos shows nos palcos, dá para ter uma boa ideia dos seus amigos que estarão em cada atração. E os que estarão em todas. O encontro entre Davi Moraes e Moreno Veloso, na Praça Castro Alves, no domingo, por exemplo traz um público moderninho, acrescido de fãs ardorosos de Moraes Moreira e Caetano Veloso, ávidos por uma amostra do DNA no show dos herdeiros.

No circuito de Carnaval, você nunca sabe o que vai encontrar pela frente. De verdade. Imagine que você é da equipe de limpeza e está se preparando, com seus colegas, para varrer a passarela do Campo Grande no amanhecer do dia e se depara com um bêbado deitado no asfalto. A reação foi uma coreografia improvisada com todos os trabalhadores fingindo varrer na direção do distraído.

Mas há uma lista de coisas desagradáveis no Carnaval. Eu diria uma bruta lista. Como a polícia dando porradas aleatórias, a falta de controle sobre o som nas alturas, o tamanho da fila para entrar nos circuitos ou ir para algum outro longe da sua casa e topar de cara com aquela pessoa que você não esperava ver tão cedo. Às vezes, é uma antiga namorada, o último marido, o ex-genro. Às vezes, a nora.

Eu deveria desistir dos trocadilhos com nomes de filmes, pois o Oscar aconteceu no domingo passado. Mas ainda estou aqui, pensando em combinações para Wicked, Nickel Boys e Duna 2.

Sobre Emília Perez, fiz autocensura depois de ver o meme em que a boneca Emília dança vestida com o shortinho de Carla Pérez. E o Oscar de melhor animação vai para o Carnaval de Salvador.