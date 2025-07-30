Cerco tático

Roubo de cabos provoca enormes prejuízos - Foto: Rafaela Araújo / Ag. A TARDE - 09/02/2023

Precisam acautelar-se aqueles agatunados cuja habilidade é a de subtrair cabos utilizados para transmissão de luz elétrica, serviços de telefonia e canais fechados, entre outras finalidades canceladas pela ação dos biltres.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva acaba de sancionar lei com objetivo de conferir tônus rijo a punições propostas para quem furta os equipamentos, com agravantes, se o crime implicar bloqueio de prestação de serviço público.

A pena de detenção varia agora de dois a oito anos, além de multa; no caso de roubo, quando há uso de violência, a permanência no sistema prisional pode alcançar 12 anos.

A norma pode ser interpretada como uma compensação para a extrema dificuldade de conter a escalada dos ilícitos, devido à extensão em incontáveis quilômetros das ofertas de itens a serem recolhidos, desafiando o saber policial.

Uma metáfora extraída do convívio do “futebolês”, segundo idioma dos brasileiros, poderia contribuir com o cenário: não se marca a bola e sim o homem. O aforismo implica sugerir uma significativa mudança de ordem tática, passando-se a vigiar os passos de receptadores, os “artilheiros”, em vez da missão quase impossível de monitorar um mundo de conexões.

Ora, dirá o novel em segurança, se for desenhado mapeamento competente dos pontos onde ficam os suspeitos para quem é repassado o produto da rapina, seguramente ficará sem ter como “sair jogando” o reles apreciador do alheio.

Abusando uma vez mais das mumunhas do Bretão, seria cercar o meio-campo do adversário, inviabilizando o passe, hoje dito “assistência”, deixando o larápio impedido de retorno pecuniário, além de ficar de posse do flagrante delito.

Enquanto repensam os investigadores se há cabimento na alternativa de esquema antifurto, a lei prevê garantia estendida de detenção para quem adquire cabos, inibindo o “dribling” de “faltar luz” 90 mil vezes somente em 2024.