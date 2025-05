Ciência e Educação

Lançamento da Caravana da Ciência - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

O conjunto de ações ontem lançado com vistas a promover um modelo educacional que amplie o fomento à ciência representa considerável avanço na luta em favor da produção de conhecimento.

Governos federal e estadual estão unidos na implementação de políticas públicas nas áreas de ciência e tecnologia, com objetivo de fortalecer e popularizar o conhecimento científico e tecnológico nas escolas, envolvendo estabelecimentos de ensino, universidades, setor privado e órgãos públicos.

O lançamento, em âmbito nacional, da Caravana da Ciência trouxe à sede da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, para anunciar, junto ao governador Jerônimo Rodrigues, uma série de medidas de incentivo ao setor.

A articulação, que envolve as secretarias estaduais de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) e de Educação (SEC), conta com amplo apoio do Grupo A TARDE, historicamente engajado na causa da propagação de conhecimento, a própria raiz do programa A TARDE Educação.

Assinatura de decretos e termos de compromisso, além de aportes para chamadas públicas, dão uma ideia do alcance do plano, que conta com divulgado na edição impressa de hoje e em todas as plataformas do grupo de comunicação.

A TARDE segue dando visibilidade às iniciativas e profissionais de ciências diversas, lado a lado com a cidadania, no desenvolvimento de linguagem adequada para a compreensão dos feitos e contribuindo também com formulação pedagógica capaz de incentivar a aproximação de estudantes e professores da causa da ciência.

O incentivo aos clubes de ciência, olimpíadas científicas e todo tipo de atividade com potencial para atualizar o gosto pelo saber integram o plantel de estratégias de estímulo desde o ensino básico às universidades, resultando no mais amplo acesso popular às conquistas científicas produzidas no Brasil.