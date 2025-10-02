Cinema e encantamento

- Foto: Divulgação

O sucesso do Open Air Brasil faz jus a merecidos aplausos pela aposta no resgate da experiência do contato com a telona cinematográfica, desafiando costume imposto pela facilidade das tecnologias ao estimular o apego às linhas. Não se trata de escolha fortuita, pois o bom filme, além da partilha do conteúdo em coletivo, tem efeito distinto da experiência individual e um tantinho egóico da rolagem de textos e busca de mensagens rápidas.

Recuperar o prazer de ir ao cinema é missão que tem todo o apoio do grupo A TARDE, com a ressalva de evitar dissensões; ao contrário, o objetivo é reabilitar a sétima arte, sem rejeitar os avanços tecnológicos. Devem ser complementares as opções de fruição estética e cognitiva, lembrando não terem as máquinas o poder do protagonismo, cabendo às consciências humanas as escolhas de como melhor tirar-lhes proveito.

A decisão de apoiar a exibição das películas, em conforto adicional da maior tela de cinema do mundo, vem junto a outra iniciativa compatível com o momento único: a exposição de perfil didático e informativo. Coube ao Centro de Documentação e Memória (Cedoc) de A TARDE o trabalho de identificar e organizar aspectos relacionados a fotos raras, curiosidades e marcadores históricos, dando a conhecer a rica trajetória do audiovisual da Bahia.

Entre os destaques da mostra, coincidindo programação dos filmes exibidos e a respectiva menção expositiva a realizadores e suas obras, estão “3 obás de Xangô”, de Sérgio Machado; e “Malês”, de Antônio Pitanga. Fica ainda como legado a referência de impulso a uma manifestação cultural, quando duas marcas de relevo na sociedade – e seus apoiadores – atualizam suas potências em prol de um projeto de inegável contribuição.

A quem restar alguma dúvida desta proposição verdadeira, pode conferir a iniciativa até o dia 12 de outubro, no Centro de Convenções da Boca do Rio. Como acréscimo ao valoroso tema, há a etapa do “cinema inflável”, percorrendo municípios do interior, convidando pessoas a apreciarem enredos e cores, anexo ao encantamento atribuído à formidável mídia.