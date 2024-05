Conduta exemplar | A TARDE

A publicação de novas regras de moderação de comentários em suas redes sociais faz do Exército Brasileiro o mais importante reforço recente com o objetivo de recuperar a cordialidade no cotidiano do país. De acordo com as diretrizes baixadas pelo Alto comando da Arma, com o apoio técnico de seus órgãos de assessoria, serão excluídas todas as mensagens interpretadas como produtoras de sentimento de ódio e incitação à violência.

Deverão também os verde-oliva cumprirem seu dever cidadão de informar às autoridades competentes, a cada flagrante perfeito de desvio na linguagem, em contribuição inestimável para vigiar e punir quem age de maneira insensata.

O Protocolo, denominado “Política de Moderação nas Mídias Sociais do Sistema de Comunicação Social do Exército Brasileiro”, oferece uma série de argumentos fortes, em sistema de práticas virtuosas e validadas por lógica. Não poderão ser aceitas linguagem inapropriada, apologia a práticas ilícitas, bem como alusões ao racismo, nem por brincadeira, além de outros tipos de discriminação a grupos sociais pertencentes à República Federativa do Brasil.

Por outro viés, o ambiente digital continuará a ser utilizado pela Força para divulgar sua atuação em prol do desenvolvimento e da proteção do povo, reafirmando, desta forma, como deve agir a instituição.

Posicionamentos de cunho ideológico ou partidário serão banidos por escaparem às atribuições dos homens da segurança, em sua missão de prestar contas à Presidência e planejar meios de evitar desordem. Ameaças, assédio, injúria, calúnia, difamação, ou qualquer conteúdo configurando ilícito penal, bem como utilização para objetivo comercial ou publicitário, e ainda acusações levianas terão a intolerância dos generais.

A iniciativa teve efeito de um bálsamo, além de contribuir para recuperar a imagem da corporação, antes uma das mais confiáveis instituições do país, tendo seu perfil arranhado pelo alinhamento recente com grupos reacionários.

Publicações relacionadas