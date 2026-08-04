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OPINIÃO

Corrente pela saúde

Confira o Editorial desta terça-feira

Redação
Por Redação
Imagem ilustrativa da imagem Corrente pela saúde
Foto: Ilustrativa | Freepik

Em cenário de enfrentamento da desinformação ameaçando a ciência, a Campanha Nacional de Multivacinação tem na verdade o principal imunizante. Salvar vidas, evitar surtos e fortalecer a saúde pública constituem a tríplice missão das equipes estrategicamente distribuídas em todo o território nacional.

O trabalho associativo de Estado e cidadania segue reconstruindo o país negado de si mesmo no período de retrocesso verificado entre os anos de 2019 e 2022. O efeito interessa à coletividade: aumentar a cobertura vacinal e recuperar os índices de imunização considerados necessários para impedir a volta de doenças.

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A mobilização representa uma oportunidade de reforçar a proteção coletiva contra a ameaça de graves enfermidades, como é o caso da paralisia infantil. A importância da iniciativa também se faz eloquente diante da preocupação recente com o sarampo, outra moléstia em observação, após ter sido banida.

O Ministério da Saúde ampliou a recomendação da vacinação em municípios paulistas após a confirmação de casos relacionados à importação do perigoso vírus. O episódio serve de alerta para uma realidade muitas vezes esquecida: quando a cobertura vacinal cai, doenças antes controladas voltam a representar risco.

Além da prevenção contra paralisia e sarampo, o Sistema Único de Saúde oferece gratuitamente um leque de opções em unidades básicas e postos de vacinação. Quem está com doses em atraso ou com o esquema vacinal incompleto tem agora a chance de se regularizar, protegendo a si, aos mais próximos e a todos e a todas.

Trata-se de um compromisso coletivo, transcendendo ao interesse individual, pois cada pessoa imunizada é um elo numa imensa corrente solidária pela saúde. As vacinas distribuídas pelo SUS são reconhecidas por sua segurança e eficácia, pois protegem indivíduos e reduzem a circulação de agentes infecciosos. Além da verdade da vacina, é sensato lembrar da verdade anterior, integrante dos fundamentos de toda existência: a saúde é um bem sem o qual não há felicidade.

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Tags

desinformação imunização prevenção de doenças saúde pública sistema único de saúde Vacinação

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