Empresário Renê da Silva Nogueira Júnior - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Estereótipos existem para serem confrontados com a realidade, como no caso do empresário do ramo de alimentos e adepto do culto ao corpo, Renê Nogueira Jr. O perfil de cidadão acima de qualquer suspeita não faria sentido com a autoria do assassinato a sangue-frio do agente de limpeza Laudemir Fernandes, com um tiro certeiro no abdômen, enquanto o trabalhador tentava apaziguar uma discussão no trânsito em Belo Horizonte.

O provável autor do disparo foi localizado fazendo exercícios de musculação numa academia, revelando total falta de remorso, apresentando versão fantasiosa na qual não faltou o detalhe de ter “dado ração aos cachorros”, no momento do crime.

Renê foi autuado por homicídio duplamente qualificado e hediondo, e ainda por ameaça contra a motorista do caminhão de lixo. O juiz Leonardo Damasceno reverteu o flagrante em prisão preventiva, mediante análise de provas e depoimentos colhidos pela Polícia Civil mineira. Ressaltou que o crime ocorreu em plena luz do dia, por motivo fútil, citando o acusado como “frio e violento”. O magistrado considerou também o histórico de violência, por já existir ação penal anterior contra o suspeito, por lesão corporal grave, em São Paulo.

A covardia e a torpeza de caráter não deixam dúvidas sobre a necessidade de retirada do convívio social do homem apreciador do extermínio do divergente, usando a bala no lugar do diálogo, apesar de admirável currículo acadêmico. Tendo como atual esposa uma delegada, o periculoso havia sido denunciado por sua ex-mulher, vítima de violência doméstica.

Mais um episódio de absurdo pleno implica pensar na escalada de ocorrências pautadas no desprezo pela vida, característica de gente disposta a eliminar quem desagrada por motivo fútil. Restaram a dor e o sofrimento de uma mãe, de uma esposa, de uma filha, de enteadas e dos colegas cujas súplicas não mudaram a determinação em matar.