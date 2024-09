Democracia agredida

- Foto: Reprodução / TV Cultura

Deveria a democracia brasileira sugerir pauta de alcance internacional pela qualidade das ideias, cada candidato esmerando-se em apresentar propostas viáveis e relevantes para a saúde, a educação, a segurança pública e combate a efeitos dos desequilíbrios do clima, no entanto, saiu no Clarín, da Argentina, e no The Washington Post, dos Estados Unidos, a agressão com o uso de uma cadeira.

Órgãos de imprensa de confiabilidade irreprochável e de grande circulação e poder persuasivo qualificaram o teatro de péssima qualidade como “trapalhada”, em “momento impressionante”, corroborando o perfil de ações “escandalosas” relacionadas à política, enodoando a imagem já prejudicada de insensatos profissionais das urnas, produzindo a sensação de merecer o agressor alguma pena para ajustar seu ímpeto.

O ataque ocorreu em meio a debate promovido pela TV Cultura, quando um dos prefeituráveis da capital paulista arremessou o objeto em um concorrente, em resposta a agressão verbal deste. Perdem com isso não apenas ambos, mas todo o eleitorado e a cidadania, menosprezando o quanto se precisou derramar em sangue, suor e lágrimas para redemocratizar o país ao libertar-se de uma feroz ditadura.

O episódio de destempero é um indício de possível recuo na qualidade dos duelos verbais, pois se ocorreu em encontro, ao vivo e transmitido pela televisão, visando a eleição para prefeitura da maior capital, é de se supor, por método indutivo, como as campanhas por este Brasil profundo adentro estão maculadas por práticas viciosas, tomando por banal a violência, quando se prescinde da capacidade de lógica, de moral e de oratória.

A “cadeirada” – e também as provocações de baixo nível que a antecederam – sugere, portanto, a hipótese ampliada de declínio em geral do comportamento de quem pretende alcançar postos de comando, refletindo a influência nociva dos discursos de ira e intolerância, produzindo seus nefastos efeitos.