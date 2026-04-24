Democracia sob ataque

- Foto: Reprodução

Não importa qual partido, todo crime contra profissional da política agride a democracia, portanto, é preciso prender quem tentou matar Joanina Sampaio. Estava a prefeita de Livramento de Nossa Senhora, no Sudoeste do estado, visitando a zona rural do município, quando apareceu um motociclista.

Os disparos possivelmente saídos de um revólver atingiram a lataria do veículo, onde a gestora pública filiada ao PSB transitava na rodovia BA-152. De acordo com primeiras informações, o atirador tentou uma ultrapassagem e, ao emparelhar com o carro, efetuou os tiros e rapidamente evadiu-se.

Tudo sobre Opinião em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O caso está sob responsabilidade da delegacia livramentense, mas em se tratando de alta gravidade, não se pode descartar a ajuda da Polícia Federal. Partindo as investigações da pergunta-chave a quem interessaria a morte de Joanina, os homens podem ter êxito na apuração no sentido de nomear culpados.

Pelas características, uma hipótese plausível e científica é de crime de mando, restando torcer para o êxito do trabalho visando inibir novas ocorrências. Estamos em ano eleitoral, um campo minado tem se desenhado, precisamos estar alertas e trabalhar preventiva e punitivamente, sem vacilações.

É dever de todos repudiar atos de violência contra pessoas vinculadas ou não às administrações, desde que pretendam integrar o ordenamento republicano. Como têm declarado, após o episódio, parlamentares, partidos políticos e instituições, trata-se a intentona de ataque inaceitável, merecendo total repúdio.

A presidenta da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Ivana Bastos (PSD) revelou apreensão, acreditando, todavia, na identificação dos suspeitos. Já a União dos Municípios da Bahia (UPB) solidarizou-se com Joanina Sampaio, também diretora da entidade.

A apresentação, não apenas do executor frustrado, mas principalmente de quem teria planejado a ação, vai representar um freio na violência. Ao contrário, se autoridades fizerem vistas grossas, a omissão sinaliza permissão para correr frouxo o jogo das animosidades.