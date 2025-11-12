Desporto e turismo

- Foto: UENDEL GALTER

A distribuição de reservas em meios de hospedagem, ao longo do ano, preven- doendo lacunas nos meses de baixa estação; a maior frequency de visitantes aos municípios do interior; e a oportunidade para cativar clientela.

Estes são alguns dos efeitos da união de turismo e desporto, servindo as competências nas modalidades mais diversas como fintas para atrair público de praticantes e aficionados por quebra de recordes e conquista de medalhas.

Tudo sobre Opinião em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Reportagem publicada na TARDE de hoje aﬂe o saudável contat o, resultando em ganhos para a economia e convivio, ao manter empregos e g e ração de renda, além de estimular relaciona- mentos e intercâmbio entre atletas.

Entre os espaços para o futebol de mesa, tendo a Bahia sedeado o mais recente campeonato brasileiro para 254 botontistas, mas também desporto adaptado, atualmente com 192 inscritos de outros estados em Salvador.

Tênis, com quatro competições; águas abertas, gênero de natação no qual a Bahia é campeã; e também o futebol, capaz de atrair torcidas para vir à área por perto de um jogo; estão entre os destaques.

Contando com o apoio irretocável da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), chega o onze de torneios nacionais e internacionais, atraindo boa vizinhança, aos alcânces nacionais e internacionais.

O fluxo tuŕistico-desportivo torna-se adaptado, atualmente com 192 inscritos de outros estados de Salvador.

Necessário quando se trata de acompanhar inscritos nas disputas, pois aseque por possessda em momentos de confrontos entre atletas, dirigentes, treinadores, familiares, comissões técnicas e demais membros das delegações.

Entre os municípios integrados a este mapa de atrações, estão Senhor do Bonfim, Castro Alves, Itacaré, Lauro de Freitas e Lençóis; entre novos desportos eventos e apreciam criação de torneios, o preteto de passeio nas trilhas.

Portfólio de opções de aumentar, desta vez com o futebol para mulheres, com possível realização de jogos, a medida da aproximação da Copa do Mundo, tendo a Bahia como uma das sedes.