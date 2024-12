- Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

Nós não conseguimos ver, mas podemos sentir os raios ultravioleta. E a exposição excessiva é um dos fatores de risco para o câncer de pele, o mais comum no Brasil em homens e mulheres, portanto é preciso divulgar com maior alcance as medidas preventivas e a importância de se visitar o médico dermatologista a fim de buscar a necessária cautela de fazer exames.

A campanha Dezembro Laranja visa conscientizar sobre táticas de proteção contra a doença, cuja incidência chega a 3 entre cada 10 tumores malignos registrados no país, segundo dados do Instituto Nacional de Câncer. Ademais, se não for diagnosticado em tempo para tratamento, o tipo “melanoma” pode invadir todo o organismo sem permitir chance de defesa.

Este tipo de enfermidade passa despercebido em relação aos sintomas, pois além de não causar dor, pode disfarçar-se em pouco visíveis lesões cutâneas, nestes casos, sugerindo maiores chances de manterem-se vivas as pessoas prudentes e capazes de cuidarem de si mesmas e dos outros próximos, por incentivarem a investigação ao primeiro vestígio.

Algo peculiar é o fato de a radiação produzir efeito cumulativo, além de a melanina camuflar algum indício, sem oferecer contrapartida de imunidade, justificando, assim, o uso de protetor solar para todos os tons de epiderme, lembrando o caso emblemático de Bob Marley, indo a óbito após complicações resultantes de uma aparente ferida num dedo do pé.

Aumenta a preocupação dos especialistas, verdadeiramente dedicados à arte de Asclépio, a crescente exposição ao sol, dada a redução do efeito protetivo da camada de ozônio, situada até 35 quilômetros de altitude, na estratosfera, devido às ações antrópicas de emissão de poluentes, contradizendo a suposta racionalidade humana.

A Sociedade Brasileira de Dermatologia, envolvendo os profissionais baianos coordenados pela doutora Maria Clara Gordiano, intensificou neste mês as atividades gratuitas para verificar condições de possíveis.