Dignidade no Carnaval

Multidões trabalhando em contexto adverso, a fim de faturar seus caraminguás, em troca de prestações de serviço aviltantes, precarizando relações de compra e venda de mão de obra, enquanto tocam os trios elétricos em altos decibéis.

O movimento, agora, é de superação deste paradigma, a ponto de fazer da capital baiana referência de condições dignas, graças ao Pacto de Promoção do Trabalho Decente no Carnaval de Salvador.

O acordo foi assinado em cerimônia com a presença do alto escalão da República, tal a importância do momento histórico, destacando-se o ministro do Trabalho Luiz Marinho e os protagonistas, governo do estado e prefeitura. Uma vez mais juntas, em alvissareira sintonia, as autoridades responderam à chamada da cidadania, resultando em otimismo para cerca de 20 mil trabalhadoras e trabalhadores, em contrato com prazo inicial de 60 meses.

Sede da maior festa de rua do mundo, a folia baiana reúne 1 milhão de pessoas e movimenta R$ 7 bilhões, servindo também de modelo de inteligência em segurança pública. Faltava, no entanto, reparar os erros de antigos carnavais, quando se tratava a classe trabalhadora em moldes análogos à superexploração do início da era das máquinas, a “Revolução Industrial”, transposta para o ambiente multicultural.

O compromisso firmado na Bahia tende a ecoar para outros estados, no formato intergovernamental, consistindo em uma articulação com perfil para ser copiada, quando se observa a compreensão entre agentes políticos de campos distintos.

Em um Estado Democrático e de Direito, no qual se precisa fazer valer o respeito à dignidade recomendada na Constituição, não podiam faltar membros do Ministério Público do Trabalho e da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

Para ter maiores chances de dar certo, o pacto conta com entidades patrocinadoras, no desenho de gestão compartilhada, garantindo, enfim, condições salubres para cada sujeito e sujeita coautora da gigantesca gandaia.

